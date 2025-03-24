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薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片，昨（23）日她上傳影片分享妹妹娶陸配回台定居的過程，沒想到當年雙外遇的生父、生母時隔20年首次重逢，兩人真實互動曝光了。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

▲薔妹帶媽媽參觀新家。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

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影片中可見到，薔薔的爸爸送給薔薔妹妹新家，並找人幫忙搬家、佈置。一切安頓好之後，薔妹找來媽媽一起參觀，沒想到過沒多久，爸爸也現身妹妹新家，時隔20年沒見面的兩人先是尷尬地向對方打招呼，後來媽媽則隨便拿了一件衣服走進房間。緊接著，薔爸走進房間並拿開工紅包給薔媽，後來更主動找對方及女兒一起拍照，尷尬互動全被捕捉下來。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

▲薔薔的爸媽時隔20年重逢。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

後來薔爸離開後，薔媽對鏡頭吐露真心話，表示自己要是事先知道會和薔爸見面，她是不會答應的，「沒什麼好見的嘛！」為此，薔爸也分享時隔20年再次見到薔媽的感受，「希望她身體健康，很久沒看到她了，我很高興啦，她也是千里迢迢從日本回來，回來看她的弟弟。」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

▲薔爸找薔媽、薔妹一起拍照。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

事實上，薔薔先前在曾公開揭露身世，表示自己和妹妹是生父、生母在各自都有婚姻的前提出軌生下的，當時爸爸還謊稱她們姊妹倆是「姊姊過繼的孩子」。薔薔更透露，在她們長大的過程中，爸爸和元配媽媽一共離婚、復婚8次，最後一次分開，爸爸才又娶了現在的繼母，也就是薔薔目前身份證上的母親；而薔薔的生母則從未與父親結過婚。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

▲薔媽表示不會答應和薔爸見面。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔Maze）

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薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber, 林嘉凌

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