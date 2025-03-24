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激烈打戲「女星怕假鼻子被揍歪」！　對手趙麗穎超暖舉動被讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星趙麗穎主演的新片《向陽花》即將於下個月上映，該片的女演員在受訪時透露，趙麗穎在拍攝打鬥戲時展現了貼心的一面，特別避開她的「假鼻子」，引起網友熱烈討論，被讚「人美心善」。

▲趙麗穎打戲刻意避開對手演員的假鼻子。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

▲趙麗穎新作《向陽花》即將於下個月上映。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

電影《向陽花》由名導馮小剛執導，趙麗穎首次挑戰女囚角色，其中一場打戲，趙麗穎與飾演獄友的李慧君對打。李慧君透露，在拍攝過程中，導演要求趙麗穎從額頭打過去，接著擊中鼻子，但她私下向趙麗穎透露自己鼻子是假的，請她避免打到。趙麗穎在實際拍攝時改變動作，巧妙地避開了李慧君的鼻子，選擇擊打下巴和臉頰，騎在她身上用力揮拳時，也依然精準避開鼻部，令李慧君感動不已，稱讚她是「非常善良，並且很關心對手的好演員」。

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▲趙麗穎打戲刻意避開對手演員的假鼻子。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

▲趙麗穎打戲刻意避開對手演員的假鼻子。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎的暖心舉動也獲得了網友的高度讚揚，大家紛紛表示「人好、戲好、獎又多」、「趙麗穎打戲很有力，難以想像要是真打中假鼻的下場」「趙麗穎沒有因為自己是大咖就去欺負新人，真的難得」、「因為趙麗穎自己也從小角色做起，所以她總是會為別人著想，像自己淋過雨一樣，總想為他人撐起一把傘。」

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