南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

記者陳芊秀／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員南珉貞（남민정）24日發文，宣布將中斷韓國的活動，全心專注於台灣的發展。她文中強調「我很愛台灣，台灣對我來說也很有意義」，令粉絲激動回應「要更支持你了！」

▲南珉貞宣布中斷韓國活動。（圖／翻攝自Threads）

南珉貞在台灣活動已經一年了，回想起去年第一次加入Fubon時的激動，「Fubon給了我一個好機會，讓我在這一年裡完美地站穩了腳跟。不僅是棒球，籃球也是因為和Fubon在一起，所以很開心。」她更提到，隨著第二個棒球賽季的到來，「Fubon angels變得更加強大」。

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接著南珉貞坦言，自己對台灣有著深厚的感情，「大家都知道我的外號是什麼吧？我是『台妹小南』，所以我希望更深入地感受台灣」、「我很愛台灣，台灣對我來說也很有意義。帶着全家來的韓國啦啦隊隊員只有我。」她也表示，希望能以實際行動回報粉絲的支持，「我在台灣受到很多人的喜愛，所以我想報答大家對我的喜愛。我會努力抓住更多的機會，請支持我。我要台灣的全部。」

▲南珉貞自稱「台妹小南」。（圖／翻攝自Threads）

台灣粉絲湧入南珉貞貼文留言「謝謝你這麼努力，接下來繼續愛我們」、「真的假的？？這樣很拼耶，要深思熟慮喔，不過還是祝福珉貞未來順利幸福，加油」、「真的感謝你寫下這段心聲，讓我們感受到你對台灣的愛！聽到你打算暫停韓國的活動，專心投入台灣這邊，真的覺得你好有心」、「哇！珉貞真的要這麼破釜沈舟嗎！那我們要更支持你了！我要全部」、「一早看到這篇真的是真心佩服，希望在台灣能有更美好的收穫！祝福你」。