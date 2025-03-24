快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢連日遭到《橫豎研究所》爆料私生活，最近的直播裡，該頻道主播金世義不斷暗指「N號房」，使得輿論認為金秀賢涉及偷拍影片的犯罪行為。對此，金秀賢公司方面24日再度出聲，強調針對《橫豎研究所》追加舉報金世義涉嫌恐嚇嫌疑，並駁斥「沒有那種影片！」

▲金秀賢公司再度出面。（圖／翻攝自金秀賢IG）



金秀賢公司GOLDMEDALIST於24日一早再度出聲，由於金秀賢遭暗指涉及性犯罪，且事件嚴重程度堪比「N號房」，對此，他們否認一切指控並列出3點反擊。第一點將對《橫豎研究所》主播金世義追加舉報涉嫌恐嚇嫌疑。

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第二點，《橫豎研究所》於3月20日上傳的金秀賢下半身失蹤照已經涉及違反性暴力犯罪特例法（非法拍攝及散佈影片嫌疑），沒想到，《橫豎研究所》不聽勸，再度於21日繼續使用該照片；公司GOLDMEDALIST狠批「這已經是另一種犯罪行為，藐視法律機構，他們的行為超乎常理」。

▲金賽綸的死牽扯出金秀賢，引起全韓震驚。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）



第三點，公司GOLDMEDALIST控訴《橫豎研究所》在20、21日的直播裡威脅了Disney+，「若不取消《山寨人生》拍攝，就要公開金秀賢的影片，進一步威脅了金秀賢，甚至在直播裡提及『N號房』，彷彿演員金秀賢犯下了類似『N號房』犯罪行為，宛如他像是有這種影片，這跟《橫豎研究所》過去的爆料一樣，一律不是事實，《橫豎研究所》聲稱的那種影片不存在！」公司以3項聲明反擊，並表示會對《橫豎研究所》追加舉報。

然而，金秀賢這場紛爭已延燒逾10天，如今甚至連雪莉親哥都發文暗諷，雪球越滾越大，金秀賢形象大傷，未來要復出恐怕得先熬過韓網輿論批評。