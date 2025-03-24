「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

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「天后的男人」13年長跑仍不婚　周詠軒與女友公園約會「一動作」洩浪漫

娛樂報報／「天后的男人」13年長跑仍不婚　周詠軒與女友公園約會「一動作」洩浪漫

▲周詠軒日前被本刊目擊與女友在公園約會。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

因為過去拍過蔡依林、張惠妹、陳綺貞等天后MV，周詠軒封為「天后的男人」，日前他出席大愛劇《宇宙的源頭就是愛》卡司發布記者會，被問到與女友交往13年卻仍不打算結婚，坦言：「感情就是這樣，有沒有婚姻是一個框架跟約定，如果已經在心裡面想走很遠很長，就不需要這個約定。」時報周刊CTWANT上月也巧遇周詠軒與女友在台北市的大湖公園約會，不知是否因陽光刺眼，他還貼心地脫下帽子給女友遮光，從小處可見他的浪漫。

娛樂報報／「天后的男人」13年長跑仍不婚　周詠軒與女友公園約會「一動作」洩浪漫

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▲似乎怕女友躺在野餐墊上被太陽曬到，周詠軒還拿帽子讓女友遮陽。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

上月11日下午2點左右，周詠軒與女友在大湖公園約會野餐，小倆口在草地上找了個既有樹蔭、又有陽光灑落的位置鋪好野餐墊，把飲料放好後，女方便脫了鞋子，側躺著享受陽光的溫暖。似乎是陽光頗曬，周詠軒也立刻脫下帽子給女友擋住光線，小動作展現甜蜜。

娛樂報報／「天后的男人」13年長跑仍不婚　周詠軒與女友公園約會「一動作」洩浪漫

▲女友不知道講到什麼嚴肅話題，周詠軒忽然皺眉癟嘴。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

曬了一會兒，女友翻身坐起聊天，看兩人的表情不知為何忽然變得有點嚴肅，周詠軒更是皺著眉頭，像極了情侶間正在鬧點小脾氣似的。由於是雙魚座，他常被認為一定是很浪漫的人，但現實生活中也有過慘痛經驗，有次情人節和女友在西班牙慶祝，雖然訂了餐廳但卻忘了買禮物，女友當場說要改機票回家，花了一番功夫才讓女友消氣，不知這次是用什麼方式逗女友重拾笑容。

娛樂報報／「天后的男人」13年長跑仍不婚　周詠軒與女友公園約會「一動作」洩浪漫

▲當天周詠軒也在社群限動PO出仰角陽光照。（圖／翻攝自周詠軒IG）

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▲去年耶誕節周詠軒與女友一同慶祝佳節與生日，女友也被祝「舅媽生日快樂」。（圖／翻攝自周詠軒IG）

不過看來是不婚主義者的周詠軒，在接受媒體訪問時透露自己上升星座是射手座，和同樣也是射手座的女友都有「人來瘋」的性格，也說不定哪天就手牽手去戶政事務所登記，其實有沒有那張紙對兩人似乎不太重要，因為在他的社群上有著幫女友慶生及過耶誕節的照片，留言中有人寫著「舅舅生日快樂」，他回話「其實是舅媽生日」，在他心中愛情長跑的兩人，應該早就已經像夫妻一樣了。

娛樂報報／「天后的男人」13年長跑仍不婚　周詠軒與女友公園約會「一動作」洩浪漫

▲周詠軒近期演出大愛劇《宇宙的源頭就是愛》，大方分享自己的感情觀。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

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