ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《營業中5》他接店長爆臭臉！　鬼鬼產後現身姚元浩感動：妹妹回家

記者孟育民／台北報導

由好看娛樂出品的《嗨！營業中》第五季，於今（24日）舉辦盛大記者會，正式揭曉全新卡司陣容：姚元浩、莎莎、郭泓志以及新夥伴，由資深藝人包偉銘與人氣歌手白安加入主持陣容。包偉銘接下店長職位，坦言錄影過程跟預想不一樣，甚至是老婆瞞著他接下的，忍不住抱怨：「你們想不到我出道44年，沒想到我的職位要做這些。」更被姚元浩爆料：「他是真的累的時候會臭臉。」

▲▼姚元浩、莎莎、郭泓志、與新夥伴包偉銘、白安出席 《嗨！營業中》第五季記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲姚元浩、莎莎、郭泓志、與新夥伴包偉銘、白安出席 《嗨！營業中》第五季記者會 。（圖／記者李毓康攝）

現年60歲的包偉銘，體力完全不輸旁人，姚元浩更說：「包大哥真的超好配合，我們四十多歲，他在演藝圈四十多年，完全沒有架子！這兩個月相處，私下都會一起打球，包大哥真的超年輕，而且體力很好，去越南爬山75度的坡，包大哥也都可以完成，包大哥來之後很熱鬧！」在店內親力親為，還不時被推出去跟客人聊天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼姚元浩、莎莎、郭泓志、與新夥伴包偉銘、白安出席 《嗨！營業中》第五季記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲包偉銘接下店長職務 。（圖／記者李毓康攝）

不過，包偉銘在現場把積怨許多的內心話全說了，「我覺得他們有暴力的傾象，去越南受訓，每天都累到趴在桌上睡覺，被震撼教育，全身都腰痠背痛，內心深處有小小的想請辭，但是店長聘書已經簽了！製作人跟我講說包大哥你只要在外場協調就好，沒想到我要揉麵團、拖地，連廁所也要進去清理！」甚至脫口「關我什麼事」，讓姚元浩嚇到表示：「包大哥怎麼可以在大家面前講，關我什麼事？我們是一個Team耶！」

▲▼包偉銘出席 《嗨！營業中》第五季記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲包偉銘頻頻抱怨 。（圖／記者李毓康攝）

除此之外，記者會上播出預告片，元老級成員鬼鬼也驚喜現身，姚元浩、莎莎當下見到她緊緊抱住，濕了眼眶。鬼鬼日前無預警升格當媽，今成員們受訪時也透露是與大家同步知道消息，姚元浩更是第一句話就問她「娃娃車咧？」接著感動地說：「我們三個看到她，有點像妹妹回家。」鬼鬼則笑稱自己怎麼可能帶女兒上節目，久違見面感情依舊。

▲▼姚元浩出席 《嗨！營業中》第五季記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲姚元浩看到鬼鬼相當感動 。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【視訊教長輩用3C】男遠端教學快抓狂...問題解決秒收費：匯2千給我

推薦閱讀

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

姚元浩, 莎莎, 郭泓志, 嗨！營業中, 包偉銘, 白安, 鬼鬼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍
  2. 激烈打戲「女星怕假鼻子被揍歪」！　對手趙麗穎超暖舉動被讚翻
  3. 《營業中5》他接店長爆臭臉！　鬼鬼產後現身姚元浩感動：妹妹回家
  4. 劉雨柔孕中期「開始猜寶寶會像誰」　笑：遺傳媽媽多點不為過吧？
  5. 直擊／蕭敬騰眼裡全是愛！　「信義區緊牽Summer」霸氣喊：她是我老婆
  6. 張韶涵重現18年前《公主小妹》！　制服迷你裙…網狂讚：根本沒變
  7. 潘若迪神還原「白雪公主壞皇后」！現身街頭嚇壞小朋友　女裝扮相邀約不斷
  8. 金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！想躲人群「這法子可通」　主辦：他會來
  9. 《火車來去》大結局「藏2家庭重逢」　安心亞大喊阿爸…逼哭觀眾
  10. 張鈞甯新戲紅到海外「空降台劇冠軍」　越南影帝進看守所遭獄友群毆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366