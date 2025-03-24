《營業中5》他接店長爆臭臉！　鬼鬼產後現身姚元浩感動：妹妹回家

記者孟育民／台北報導

由好看娛樂出品的《嗨！營業中》第五季，於今（24日）舉辦盛大記者會，正式揭曉全新卡司陣容：姚元浩、莎莎、郭泓志以及新夥伴，由資深藝人包偉銘與人氣歌手白安加入主持陣容。包偉銘接下店長職位，坦言錄影過程跟預想不一樣，甚至是老婆瞞著他接下的，忍不住抱怨：「你們想不到我出道44年，沒想到我的職位要做這些。」更被姚元浩爆料：「他是真的累的時候會臭臉。」

▲姚元浩、莎莎、郭泓志、與新夥伴包偉銘、白安出席 《嗨！營業中》第五季記者會 。（圖／記者李毓康攝）

現年60歲的包偉銘，體力完全不輸旁人，姚元浩更說：「包大哥真的超好配合，我們四十多歲，他在演藝圈四十多年，完全沒有架子！這兩個月相處，私下都會一起打球，包大哥真的超年輕，而且體力很好，去越南爬山75度的坡，包大哥也都可以完成，包大哥來之後很熱鬧！」在店內親力親為，還不時被推出去跟客人聊天。

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▲包偉銘接下店長職務 。（圖／記者李毓康攝）

不過，包偉銘在現場把積怨許多的內心話全說了，「我覺得他們有暴力的傾象，去越南受訓，每天都累到趴在桌上睡覺，被震撼教育，全身都腰痠背痛，內心深處有小小的想請辭，但是店長聘書已經簽了！製作人跟我講說包大哥你只要在外場協調就好，沒想到我要揉麵團、拖地，連廁所也要進去清理！」甚至脫口「關我什麼事」，讓姚元浩嚇到表示：「包大哥怎麼可以在大家面前講，關我什麼事？我們是一個Team耶！」

▲包偉銘頻頻抱怨 。（圖／記者李毓康攝）



除此之外，記者會上播出預告片，元老級成員鬼鬼也驚喜現身，姚元浩、莎莎當下見到她緊緊抱住，濕了眼眶。鬼鬼日前無預警升格當媽，今成員們受訪時也透露是與大家同步知道消息，姚元浩更是第一句話就問她「娃娃車咧？」接著感動地說：「我們三個看到她，有點像妹妹回家。」鬼鬼則笑稱自己怎麼可能帶女兒上節目，久違見面感情依舊。





▲姚元浩看到鬼鬼相當感動 。（圖／記者李毓康攝）