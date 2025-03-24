曾敬驊新作大阪傳好消息　「一家四口奪最佳演出獎」歷屆影展首見

記者黃庠棻／台北報導

電影《我家的事》於大阪亞洲電影節好評不斷，昨（23）日再傳捷報，片中飾演一家人的藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪一同獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，四位演員同時獲此殊榮，是歷屆影展首見。

▲《我家的事》藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎。（圖／牽猴子提供）

當獎項宣布時，坐在台下的曾敬驊與高伊玲驚喜不已，導演潘客印更是激動地緊握他們的雙手，三人一同上台領獎。曾敬驊感動致謝「我想感謝兩個家庭，一個是戲裡的春夏秋冬，一個是《我家的事》這個劇組大家庭，在彰化的拍攝過程中，我們留下了許多美好回憶，期待能快點在電影院與大家分享。」

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▲《我家的事》藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎。（圖／牽猴子提供）

在片中飾演媽媽的高伊玲特別出席頒獎典禮，她說「作為一個演員，能夠在如此一心一意、呼吸心跳都同步的劇組裡，除了獲得滿滿安全感，全心投入角色，是非常不可思議的經歷，感謝導演，我更想特別感謝阿秋的原型人物『阿珠』。因為有深愛母親的客印，才能誕生這麼感人的作品。」

▲《我家的事》藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎。（圖／牽猴子提供）

儘管未能親臨現場，黃珮琪得知獲獎後興奮表示「能夠和家人們一起獲獎，真的非常感動！希望到時候台灣的觀眾可以一起進戲院看看我們一家人的演出！」藍葦華則表示「這份榮耀屬於整個團隊，期待電影回到台灣後，能獲得更多觀眾的喜愛！」

「藥師珍珠賞」是大阪亞洲電影節特設的表演獎項，由贊助者「藥師真珠」命名，表揚在電影中如珍珠般閃耀的優秀演員。片中藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪，以充滿默契與深度的演技，完美呈現家庭情感的細膩層次，讓現場觀眾無不動容。

▲《我家的事》藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎。（圖／牽猴子提供）

導演潘客印難掩激動地說「片中飾演一家四口的四位演員可以一起得獎，對於擔任導演的我是最幸福的事情。我愛他們，他們的實力能被看見是我最開心的事。」

▲曾敬驊與大阪地標合照。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》在大阪亞洲電影節兩場放映不僅完售，許多日本觀眾看完更在社群平台X發文激賞「導演描繪了類似是枝裕和的家庭形態，但又加入了台灣獨特的風味，這種結合非常有趣。」、「這部作品從大阪走向亞洲，進而走向世界。無論在敘事結構或導演手法上，都遠遠超越了新人導演的水準，是一部充滿力量的長片處女作！潘客印導演這個名字，絕對值得記住。」、「從四位家族成員各自的立場刻畫了家族秘密帶來的裂痕與痛苦，這是一部非常出色的作品。歡笑、憎惡、憐憫，當然還有愛情，這些情感交織其中。正因為彼此關係親近，才更能感受到那種無奈與心酸。」

台灣新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》，由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘領銜主演，這是一部關於家的真摯告白，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密，期待觀眾能從不同家人的視角，感受其中深刻情感。本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於今年暑假登上大銀幕，感動獻映。