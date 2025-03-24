《賽德克巴萊》演員合體力挺！　他公開大讚自己「演什麼像什麼」

記者黃庠棻／台北報導

睽違多年再度於大銀幕同框演出的林慶台、馬志翔、徐詣帆，三人主演的電影《獵人兄弟》昨（23）日舉辦粉絲集合場，吸引上百位喜愛《賽德克・巴萊》的影迷一同來看三人最新演出作品。

▲徐詣帆、馬志翔及林慶台繼電影《賽德克巴萊》後再度同框出演《獵人兄弟》。（圖／牽猴子提供）

林慶台開心表示「大家好我們又見面了，這次的電影也是訴說台灣原住民的真正故事，我現在的生活跟這個一樣沒有變，我有個自己的農場跟獵場。我會繼續努力，看看下一部還有沒有別的原住民故事。」現已60多歲的林慶台，昨日也在台北戲院奔波與觀眾見面，還在現場拉票「大家要去看《獵人兄弟》，我真的不簡單，演什麼像什麼。」自信又有趣的發言，逗得現場觀眾哈哈大笑。

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▲《獵人兄弟》演員勤跑宣傳。（圖／牽猴子提供）

《獵人兄弟》上映首週好評不斷，導演蘇弘恩攜手演員林慶台、馬志翔、徐詣帆、巫惠玲、許靈勻出席特別活動，與影迷近距離交流，當年《賽德克・巴萊》的演員們也驚喜現身，並身穿《獵人兄弟》T恤力挺老戰友，現場影迷更大排長龍與演員們合照留念，氣氛熱鬧非凡。

▲《獵人兄弟》與《賽德克・巴萊》演員齊聚一堂。（圖／牽猴子提供）

在《賽德克・巴萊》中飾演薩布·巴萬的田金豐認為電影真實反映當代原住民在社會上所面臨到的難題，發人深省的結局更值得細細品味。飾演泰牧·摩那的林孟君則表示身為父親，他對片中林慶台與徐詣帆糾結的父子情深有共鳴，並讚賞導演蘇弘恩細膩描繪父親透過細節表達愛的方式，令人動容。

▲《獵人兄弟》與《賽德克・巴萊》演員齊聚一堂。（圖／牽猴子提供）

映後，林慶台也談及原住民在融入現代社會時與傳統價值間的衝突，他感慨道「傳統價值是長輩留下來的，是不用學習、生來如此的生活智慧。即使社會變遷快速，但這些價值不會因時代改變而消失。」他笑稱，自己雖然是教會牧師，但仍然擁有自己的獵場，因為那是讓他最快樂的地方，一番話深深觸動了在場觀眾，許多影迷也紛紛點頭認同。

▲《獵人兄弟》與《賽德克・巴萊》演員齊聚一堂。（圖／牽猴子提供）

最後，林慶台語重心長地說「希望這部電影能讓大家真正看見原住民的生活，看見我們與這片土地的關係。」當年擔任《賽德克・巴萊》歷史顧問的邱若龍更是盛讚表示「《獵人兄弟》每一幀都真實呈現出原住民生活的樣貌。」

▲徐詣帆、馬志翔及林慶台繼電影《賽德克巴萊》後再度同框出演《獵人兄弟》。（圖／牽猴子提供）

邱若龍指出，賽德克族、太魯閣族和泰雅族正是名副其實的「獵人兄弟」，電影透過細膩敘事，完整展現了這份文化與身份認同。《獵人兄弟》不僅是一部動人的電影，更是一封寫給土地與文化的情書，讓觀眾透過光影，看見獵人、看見家族、看見屬於這片土地的故事。

▲《獵人兄弟》與《賽德克・巴萊》演員齊聚一堂。（圖／牽猴子提供）

電影《獵人兄弟》為新銳導演蘇弘恩首部執導劇情長片，故事以手足之情出發，內容高度呈現原住民家庭生活且帶著懸疑元素，與過往的原住民電影極為不同，故事講述林祥（徐詣帆飾）與林正（馬志翔飾）這對兄弟，因一次意外導致人生分歧，改變了兄弟兩人的命運。

▲徐詣帆、馬志翔及林慶台繼電影《賽德克巴萊》後再度同框出演《獵人兄弟》。（圖／牽猴子提供）

幾年後林正返鄉，不僅打亂了林祥平靜的生活，也喚醒了塵封的秘密。當兄弟重返森林找尋塵封的真相，是否能讓他們找回失去的情誼？還是揭開更深的傷痕？《獵人兄弟》以深刻動人的故事，探討家族間的矛盾與愛的力量，電影現正熱映。