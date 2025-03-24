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陸劇男星張頌文「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張頌文因電視劇《狂飆》爆紅，近年卻陷入負面爭議，包括女星姜塵爆料曾遭「男星前男友」家暴，外界猜測與他有關，又被傳賣弄假人設，假意做公益。而他近日被爆因情緒狀況不佳，把粉絲送的信丟出車外，陸網痛批「人品差」。

▲▼陸劇大咖男星張頌文「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇大咖男星張頌文「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差。（圖／翻攝自微博）

▲張頌文因演出《狂飆》爆紅，近年演出不少大戲。（圖／翻攝自微博）

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根據爆料內容指出，疑似粉絲昨天在劇組等待時秩序混亂，張頌文因此情緒不佳。隔天早上有粉絲在劇組門口守候張頌文，趁車子開著車窗，女粉絲上前往車內遞出一包信，不料他沒有出手接，接著信被丟出車窗。

▲▼陸劇大咖男星張頌文「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇大咖男星張頌文「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲把信遞進張頌文車子，隨後信被丟出車窗。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇大咖男星張頌文「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料張頌文情緒不佳。（圖／翻攝自微博）

由於影片在陸網瘋傳，網友批評「誰還在追這個老登啊，吃點好的吧」、「人品差、沒擔當、長得醜，一堆人誇的戲也很一般啊…表演痕跡非常明顯，給人一種『你快來誇我啊！快來誇我戲好啊』的感覺」、「前段時間就聽說這個事了，終於等到實拍了哈哈哈哈哈」、「裝都不裝了」。另一派網友直指這是私生飯行為「那天已經明確拒絕收信了，平時每天都會有人來收信的，人家拒絕了還非要扔被扔出來沒問題啊，私生在別家人人喊打，怎麼了張頌文就必須慣著私生嗎」、「平心而論，也不經過人家允許，也不問問人家收不收，這種隨便扔人家車里的東西誰敢要啊」。網上意見兩極。

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