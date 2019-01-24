戴愛玲公開過年計畫！　大年初一「去靈鷲山學佛念經」

記者關韶文／台北報導

服飾品牌改裝新開幕，23日活動當天邀請戴愛玲站台，聊起穿衣哲學，她表示私底下偏愛牛仔褲、運動風簡約的搭配，舞台上演出則會根據不同品牌贊助、演出風格來選擇，早期大多以黑白色系為主，但近年她開始突破，現在會穿上黃色、紅色等亮色系款式，呼應自己個性熱情的感覺。

戴愛玲預告今年將會推出第十張新專輯，她感性表示「我知道 自己現在進入了 人生的另一個階段，ㄧ步ㄧ步的走到現在，很多事都不容易，沉澱自己好好思考接下來的路，聽著新歌我聽到了 自己的努力跟改變，謝謝愛我跟傷我的人，我感受到了正在蜕變的我，我感受到了正在成長的美好，挫折只是讓我更強！我喜歡現在的自己。」

▲戴愛玲出席服飾品牌開幕。（圖／iROO提供）

她演出具爆發力、深獲廠商青睞的她，這個月展開尾牙趕場人生，用歌聲陪伴大家歡度新春，員工熱情合唱應援，她開心說「每次跟你們握手，都能給我滿滿的力量！但也不要太大力，有時快把我拉下去了！」

被問到接下來的過年計畫，她表示大年初一將到靈鷲山去學佛念經，好好沉澱心靈、為親戚好友新春祈福，預計初三才回到家鄉屏東，自己過年不會穿紅內褲因為自己不會打牌除了當財神爺發送紅包、她也渴望好好大啖媽媽家常料理：「只要是媽媽下廚煮給我吃的菜我都愛。」