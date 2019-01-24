瑞瑪席丹面對自我：我笑並不難！　「我願意哭，承認脆弱」

記者關韶文／台北報導

歌手瑞瑪席丹推出最新主打《脆弱的勇氣》，MV安排她在屋子裡手電筒不安的遊走，紛亂的稿紙揉成團在屋裡漫天飛舞，甚具張力，而最令人矚目的是，一場黑夜中打開冰箱翻出食物的戲，瑞瑪被安排大嗑食物，沒想到她居然主動加戲，建議加拍催吐的橋段，「因為我想貼近真實。」

▲▼瑞瑪席丹面對內心脆弱。（圖／愛貝克思提供）

「金馬54」最佳新演員瑞瑪席丹一鳴驚人，默默繳出首張專輯《你 知不知道》成績單，就勢如破竹在坊間和排行榜上節節上升，首支MV《你 知不知道》已在YouTube大破200萬點閱數，網友留言很真實地一片捧場，「第一次聽就爆哭。」

最新主打《脆弱的勇氣》一曲更是她自我的寫照，許多人第一眼先看見她的漂亮、健康、熱情，總覺得她什麼都可以。但沒人知道她也曾被嫌棄、被排擠。「曾經因為被說太胖，沒有自信的我，在不知不覺中得到了厭食症。」

▲▼瑞瑪席丹推出第二波主打歌。（圖／愛貝克思提供）

在競爭激烈的的演藝工作中，她必須不斷地用大笑代替恐懼。別人要求她是完美的，她卻多麽希望可以坦承自認的不完美。在黃中平導演操刀的《脆弱的勇氣》MV下，瑞瑪一拿到腳本就很震撼，因為重現了曾經的自己。「我笑，並不難。我願意哭，願意承認脆弱。但我們都需要勇氣。」《脆弱的勇氣》是瑞瑪在收歌期中勇敢激發的作品，而在唱片公司的安排下，更將音樂錄影帶拍出真實的曾經，她沒有躲避，反而勇敢迎上去，讓人激賞不已。