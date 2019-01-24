ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瑞瑪席丹面對自我：我笑並不難！　「我願意哭，承認脆弱」

記者關韶文／台北報導

歌手瑞瑪席丹推出最新主打《脆弱的勇氣》，MV安排她在屋子裡手電筒不安的遊走，紛亂的稿紙揉成團在屋裡漫天飛舞，甚具張力，而最令人矚目的是，一場黑夜中打開冰箱翻出食物的戲，瑞瑪被安排大嗑食物，沒想到她居然主動加戲，建議加拍催吐的橋段，「因為我想貼近真實。」

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供）

▲▼瑞瑪席丹面對內心脆弱。（圖／愛貝克思提供）

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供）

「金馬54」最佳新演員瑞瑪席丹一鳴驚人，默默繳出首張專輯《你 知不知道》成績單，就勢如破竹在坊間和排行榜上節節上升，首支MV《你 知不知道》已在YouTube大破200萬點閱數，網友留言很真實地一片捧場，「第一次聽就爆哭。」

最新主打《脆弱的勇氣》一曲更是她自我的寫照，許多人第一眼先看見她的漂亮、健康、熱情，總覺得她什麼都可以。但沒人知道她也曾被嫌棄、被排擠。「曾經因為被說太胖，沒有自信的我，在不知不覺中得到了厭食症。」

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供）

▲▼瑞瑪席丹推出第二波主打歌。（圖／愛貝克思提供）

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供）

在競爭激烈的的演藝工作中，她必須不斷地用大笑代替恐懼。別人要求她是完美的，她卻多麽希望可以坦承自認的不完美。在黃中平導演操刀的《脆弱的勇氣》MV下，瑞瑪一拿到腳本就很震撼，因為重現了曾經的自己。「我笑，並不難。我願意哭，願意承認脆弱。但我們都需要勇氣。」《脆弱的勇氣》是瑞瑪在收歌期中勇敢激發的作品，而在唱片公司的安排下，更將音樂錄影帶拍出真實的曾經，她沒有躲避，反而勇敢迎上去，讓人激賞不已。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

橘貓邊吃飼料邊「譙髒話」！　奴才無奈：到底好不好吃...

推薦閱讀

獨家／Ella曝老公最大優點！　「原來我值得被疼愛❤」

黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

黃明志拍兒童歌MV拍攝中斷！　「小孩是惡魔」災難一場

董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！

文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場

蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久

八三夭尾牙交換爛禮物！　「有豬的」讓人哭笑不得

蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

青峰翻唱《深夜3》主題曲！　被日本團隊讚「華麗而特別」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

瑞瑪席丹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 贈獎／女王臉超僵！威爾法洛《福爾摩濕與滑生》前進白金漢宮荒謬辦案
  2. 83歲紀露霞開唱！　領軍林沖「台語長青樹團」悼念恩師
  3. 馮迪索認證「女版《玩命關頭》」！　網友敲碗蓋兒加朵回歸
  4. 依依佩佩驚覺「爸爸老了」　姊妹淚崩：花太多時間賺錢
  5. 蘇貞昌撞衫樂團吉他手！一看不是音樂人..摸頭：因為沒頭髮
  6. 體操女神爆搶閨蜜老公！「露骨床照私訊流出」　超仙正宮正面曝光
  7. 日女團LiT甜唱《告白氣球》　台灣粉絲：整個戀愛了！
  8. 戴愛玲公開過年計畫！　大年初一「去靈鷲山學佛念經」
  9. 外媒：前妻爆嗆布萊德彼特新歡！莎莉賽隆不爽「到底想怎樣」
  10. 梁耀燮入伍剪極短平頭！道別HIGHLIGHT成員　親手信逼哭粉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366