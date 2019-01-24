日女團LiT甜唱《告白氣球》　台灣粉絲：整個戀愛了！

記者許逸群／台北報導

直播品牌LiveMe台灣人氣主播紀儀羚、詩詩前進日本與女團LiT交流，傳遞直播經驗與才藝，更同步開直播分享，紀儀羚教唱周杰倫《告白氣球》，女團成員中文學習力強，帶點日本腔可愛口音唱歌，讓粉絲透過直播大喊「卡哇伊」；而詩詩教跳蔡依林的《MR.Q》，性感舞風也難不倒她們！

▲▼直播主紀儀羚、詩詩前往日本與女團LiT交流。（圖／LiveMe提供）

人氣主播紀儀羚與詩詩前往日本與培訓女團LiT進行交流，兩人也開啟直播，讓台日連線零時差。五位LiT團員穿著一席改良的日式和服風格短裙洋裝，用溫柔語調向粉絲打招呼，她們一出現在鏡頭前面，立刻讓粉絲大喊「整個被融化了」。

紀儀羚將LiT主打歌《青春》改編成中文歌詞，她分享改編想法：「用友誼萬歲作為發想寫下中文歌詞，讓喜歡LiT的台灣朋友也能感受滿滿朝氣。」她隨後教唱中文歌《告白氣球》，沒想到LiT迅速切換中文模式，很順暢唱完副歌，令眾人驚訝，看直播的粉絲也笑說「整個戀愛了」。

詩詩則是先向LiT學跳《青春》MV中的可愛舞蹈，也教她們跳蔡依林的《MR.Q》，她們也很快抓到訣竅，展現身體性感曲線，讓詩詩直呼底子太強，還虧她們是不是在家有偷練習！