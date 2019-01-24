林宥嘉眼神「4次停留」神救援　鄭可強曝低潮心聲

記者許逸群／台北報導

「小烏龜」鄭可強在《聲林之王》打響知名度，不過他在比賽中期表現不如預期，多次待定被救回，直到日前播出的《知足》才又找回當初的感動。他23日在網路晚間發布影片，分享參賽以來的心得，坦言：「《不愛我就拉倒》之後就開始走下坡，我覺得心態上我調整不過來。」

▲▼鄭可強坦言爆紅後一度無法調適。（圖／翻攝YouTube）

24歲的鄭可強從小就對選秀節目有興趣，便自主報名參加海選，他記憶猶新地說，「那裡很酷，大家戴著耳機練習，我開始拍大家，覺得很特別，『我可以加你ig嗎、可以拍你在練習的影片嗎』， 當下的態度是抱著，我如果沒有被選到，至少可以交到音樂上的朋友。」

▲鄭可強因《聲林》打響知名度。（圖／記者季相儒攝）

鄭可強第一次登上《聲林》正式的舞台，戴著忍者龜的面具演唱周杰倫的歌曲《青花瓷》，他笑說，其實面具與歌曲是有結合的。他起先挑選動物，認為烏龜可以走到最後，接著被製作單位挑選了歌曲，讓他開始在想如何將動物與歌曲結合，便想到忍者龜使用中國功夫，正巧能與中國風的歌做搭配。

▲鄭可強被導師林宥嘉相當讚賞。（圖／翻攝YouTube）



鄭可強說道，說然對《青花瓷》自信度不高，「可是我覺得，如果我正常發揮的話我是不會輸的。」不過他當時的對手是表現優異的張孟權，最終仍落到待定區。他笑說，50、60名待定的選手在台上，自己壓根沒想到會被救回，但感受到導師林宥嘉的眼神「4次停留」在他身上，果真他就是那名人選。

▲鄭可強分享《聲林》中流傳的一句話。（圖／翻攝YouTube）

鄭可強坦言在《不愛我就拉倒》之後走下坡，「我的人生當中沒有一夕爆紅這件事，我想要一步步，竟然有一步會這麼大步，我不清楚是怎樣的概念。」節目播出後，他開始被民眾認出，但他似乎心態還無法轉換，「像我這樣的人每個角落都有，其實我蠻平凡的，我覺得我是幸運而已。」

當首次獲救的時候，鄭可強心中想著：「終於有交代了。這是第一次（參賽），我也覺得是最後一次。」他坦言若首輪遭到淘汰，回去後會很快地面對現實，找份正常的工作。孰料，他雖然一路跌跌撞撞，但日前用一首《知足》喚起最初的感動，一路闖進總決賽。