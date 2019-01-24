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貝克漢婚變傳20年　維多利亞首揭「被離婚」心聲！

記者傅家妤／綜合報導

「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）與貝克漢（David Beckham）結婚20年，卻不斷傳出男方偷吃，導致夫妻感情失和傳聞，過去雙方對於這些流言，從不正面回應，近來她終於在媒體面前，公開自己多年來屢屢「被離婚」的心聲，「有時候這真的滿讓人沮喪的！」但對於這些流言卻無可奈何，只好全部交由自己的公關團隊處理。

▲▼維多利亞操場上環抱貝克漢。（圖／翻攝自維多利亞Instagram）

▲維多利亞與貝克漢結婚20年，卻不斷被傳出婚變。（圖／翻攝自IG／維多利亞）

近來維多利亞接受英國《衛報》專訪，首度揭露自己在結婚20年來，一直被外界傳出離婚的心聲，「有時候這真的滿讓人沮喪的，所以我一向都交給公關團隊處理，我不去插手！」她認為很多人都回去相信自己所看到的東西，雖然有時候那些都是捏造的，但許多人還是會去相信，「這真的很煩。」

▲▼貝克漢吐結婚20年心聲。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

▲維多利亞打理事業時，都是由貝克漢負責照料小孩。（圖／翻攝自IG／貝克漢）

雖然非常無奈，但維多利亞並不會受到這些流言蜚語影響，依舊過好自己的生活，打理好自己的家庭及服裝品牌，在訪談中也忍不住放閃，稱自己從來不用進廚房做飯，因為這是老公貝克漢的工作，「我從來不做飯，我以前會，在我們住在西班牙那段時間，不過現在我都很晚才回家，所以如果真的要做的話，家人就必須很晚才能吃到晚餐。」因此很多時候都是老公負責小孩的生活飲食等。

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