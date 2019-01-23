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邱澤、謝盈萱陪你過農曆年！《誰先愛上他的》宣布再上架

記者林映妤／台北報導

徐譽庭、許智彥執導《誰先愛上他的》23日宣布將於 2月1日在影音串流平台Netflix上架啦！電影將會在超過190個國家同步首映，錯過戲院上映時間，或想重溫感動的觀眾能在農曆年期間收看了。

《誰先愛上他的》在台灣累積票房達新台幣6400萬，徐譽庭、許智彥首次擔任導演便拿下香港亞洲電影節的亞洲新導演獎，強勢入圍金馬55最佳新導演；男女主角邱澤、謝盈萱也憑著賺人熱淚的精湛演技，分別獲得台北電影節最佳男主角獎以及金馬55最佳女主角獎。

▲▼《誰先愛上他的》。（圖／甲上提供）

▲▼《誰先愛上他的》將在Netflix上架。（圖／甲上提供）

▲▼《誰先愛上他的》。（圖／甲上提供）

擔任導演及編劇的徐譽庭表示，「從題材、演員以及Netflix作為全球首映的唯一平台，每個選擇都是一場實驗。我們讓台灣觀眾、亞洲觀眾看見了多元價值背後的溫暖力量，接下來，我們希望能讓全世界的觀者能藉著這個故事發出省思，也看見爆發中的華語電影新能量！」

《誰》片描述為家付出一切的劉三蓮（謝盈萱　飾）崩潰了！因為外遇的亡夫竟將保險理賠金留給了外人，而且還是個男人！所以她決定代子出征，直踏小王門戶上演了一齣孤兒寡母的悲情劇碼。但那個叫阿傑（邱澤　飾）的男人，在俊美的外表下卻有顆險惡的心，竟然死皮賴臉的從頭到尾裝瘋賣傻，讓正義這一方的劉三蓮，既憤怒又抓狂，誓死也要搶回丈夫的保險金。

▲▼《誰先愛上他的》。（圖／甲上提供）

▲▼邱澤、謝盈萱以《誰先愛上他的》榮獲北影影帝、金馬影后。（圖／甲上提供）

▲▼《誰先愛上他的》。（圖／甲上提供）

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誰先愛上他的, 徐譽庭, 許智彥, 邱澤, 謝盈萱

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