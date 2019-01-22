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車銀優「想趕快去台灣見粉絲」　丁海寅：會努力讓大家心臟爆打擊

記者蕭采薇／綜合報導

首屆《愛奇藝娛樂大賞》於2018年末開跑，歷經11天的票選激戰，其中「自體發光男神」由《我的ID是江南美人》車銀優險勝，而「心臟爆擊」則由《經常請吃飯的漂亮姐姐》孫藝真、丁海寅拿下。車銀優、丁海寅兩人分別獲知作品在愛奇藝台灣站播出的好成績，都十分開心，車銀優更數度表示想盡快到台灣親自謝謝粉絲，甚至透露未來希望能挑戰歷史劇的演出，想必令喜愛他的粉絲相當期待。

▲▼車銀優、丁海寅《2018愛奇藝娛樂大賞》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲車銀優從阿達手中拿下《2018愛奇藝娛樂大賞》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

偶像出身的車銀優， 2018年接演《我的ID是江南美人》中高冷帥哥都慶錫，以超越原著漫畫的「零死角」顏值擄獲不少姐姐妹妹的芳心，直說：「只要車銀優出現，心靈就被淨化了」，更有不少粉絲笑稱「我的ID是車銀優夫人」，而他的年下男魅力更為車銀優拿下《愛奇藝娛樂大賞》中「自體發光男神」的第一名，得知台灣粉絲對他的厚愛，車銀優靦腆地說：「自己還有很多不足的地方，得到這樣的讚美，很感謝大家」

▲▼車銀優、丁海寅《2018愛奇藝娛樂大賞》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲車銀優拿下「自體發光男神」第一名。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中除了粉絲公認「雨中告白」是最帥氣的場面外，「單手開飲料拉環」的那一幕，也瞬間「啵啵啵」地打開粉絲的少女心，採訪現場車銀優應主持人阿達請求重現帥氣場面，他二話不說秒開飲料，完全都慶錫上身，電暈現場所有人。首次擔綱男主角就獲得熱烈回響的車銀優談及日後戲劇的類型，想演出的角色很多，但因自己還年輕，想繼續演出學生的角色，歷史劇也是自己想挑戰的種類，希望透過作品能呈現各種面貌。

▲▼車銀優、丁海寅《2018愛奇藝娛樂大賞》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲丁海寅《2018愛奇藝娛樂大賞》奪得網友票選最佳「心臟爆擊」的獎項。（圖／愛奇藝台灣站提供）

以暖男形象為人所知的丁海寅，2016年開始接連以《鬼怪》、《當你沉睡時》成為大眾焦點，為此有了「國民初戀」的封號，2018年晉升男主角，接演《經常請吃飯的漂亮姐姐》年下直率男徐俊熙一角，以坦率真誠、橫衝直撞的性格，與「漂亮姐姐」孫藝真上演一場又甜又虐的姊弟戀，劇中不少放閃畫面令人手腳捲曲，尤其是孫藝真如無尾熊般掛在丁海寅身上的那場戲，兩人宛如真實情侶般的互動，更為他們奪得網友票選最佳「心臟爆擊」的獎項，獲知台灣觀眾對本劇的喜愛，在愛奇藝台灣站獨家播出將近700萬的好成績，丁海寅特別開心，還風趣地對因看戲而心臟怦怦跳的粉絲喊話：「對不起」、「以後會更努力讓大家心臟爆擊的」。

▲▼車銀優、丁海寅《2018愛奇藝娛樂大賞》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲丁海寅接演接演《經常請吃飯的漂亮姐姐》，人氣更上層樓。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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