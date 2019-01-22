快訊／「啪一聲」被狠打！　文化部長鄭麗君532字回應了

記者田暐瑋／綜合報導

華視今（22日）舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，資深藝人鄭惠中突然賞了文化部長鄭麗君「一巴掌」，引起眾人驚訝，氣氛一度尷尬。鄭惠中不滿文化部長鄭麗君推動廢除中正紀念堂，坦言一直懷恨在心，「我是站不穩的人，所以只賞她一巴掌，剛剛好而已。中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事情。」

鄭麗君全文：



【個人受辱事小，民主不容傷害】



向各位關心麗君的朋友們報告。



麗君今天出席關懷演藝人員基金會主辦的資深藝人春節餐會，感受到大家如同一家人、年節將近的歡樂，我也特別感謝有諸多藝人前輩鼓勵我留任，繼續推動文化政策。



我在現場也向資深藝人前輩們報告「五大好消息」，包括：文化部今年總預算占中央政府總預算突破百分之一，今年資深藝人相關補助預算額度也將倍增；全臺四大資深藝人演出舞台今年陸續上線，我們也將鼓勵地方政府創造更多表演舞台；文策院預計上半年成立，百億國發基金將點火帶進民間投資，以振興影視產業；除了原民台、客家台，今年中公視將成立臺語頻道，提供更多演出機會；國家電影中心也已首度啟動電視史和廣播史整理。

不過很遺憾的，餐會席間我在跟資深藝人陳松勇、周遊、常楓、石雋、文夏等前輩一一問候時，突有一位不認識的女士上前攻擊我，麗君雖被嚇到，但請各位朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰。

麗君始終相信，自由民主是臺灣最珍貴的價值，臺灣社會有各種自由、多元的聲音，我們期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見。麗君個人受辱事小，但臺灣得來不易的民主不容受到傷害。我也要呼籲，臺灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者季相儒攝）



▲鄭麗君發文。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）