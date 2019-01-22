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方容國新曲霸佔14國iTunes冠軍！MV瘋癲公開真實暗黑自己

KPOP末路狂花 歐蜜

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

2019年是許多男團續約關鍵年度，然而對去年已經率先離開經紀公司的方容國來說，是他破繭而出，做屬於自己的音樂的年度！

▲方容國離開B.A.P所屬公司自立門戶。（圖／翻攝自Interpark Music）

▲方容國脫離TS娛樂之後，首發屬於自己的單曲《Hikikomori》。（圖／翻攝自Interpark Music）

過去兩周，方容國透過推特跟IG，公開了自己的網站跟新Logo，也公開了個人全新單曲《Hikikomori》，單曲一出，馬上榮登全球14國iTunes Kpop冠軍，台灣iTunes總榜是空降第六名。

▲方容國新歌《Hikikomori》空降iTunes榜單。（圖／翻攝自iTunes）

▲來自各國都透過榜單一位給予方容國新曲認同。（圖／翻攝自iTunes，由 @BangisMyGalaxy整理提供）

新歌《Hikikomori》是日文「繭居族、蟄居族」的意思，指人處於狹小空間、不出社會、不上學、不上班，自我封閉地生活（取自Wikipedia解釋）。從B.A.P時期大家就知道，方容國出道後就受憂鬱症所困，後來2016年也因為恐慌症狀況嚴重而必須暫停宣傳，休息半年時間才復出。

▲方容國離開B.A.P所屬公司自立門戶。（圖／翻攝自Interpark Music）

▲方容國過去在B.A.P時期就飽受憂鬱症等心理疾病困擾。（圖／翻攝自Interpark Music）

而在新歌MV中，方容國彷彿是把自己過去幾年的心境搬上檯面，演出台前他盡情的表演，但在進了自己的房間後，一種對外界的恐懼跟自我封閉感，MV的最後，甚至演出一種瘋癲的偏激情緒爆發，讓歌迷看了又動容，但也為他不捨。

▼《HIKIKOMORI》MV內容演出類似方容國自己經歷過的心境，最後瘋狂的情緒爆發，就像是無法壓抑的情緒宣洩。（影片來源：YouTube BANG YONGGUK）

除了MV跟新曲，他也開啟了新的個人網站，融合官方新聞、圖片公布的平台，也開放歌迷留言，像是一個官咖的型態：https://bangyongguk.co.kr/

前幾天也公布了他將飛到歐洲舉辦5個城市的巡迴，雖然台灣歌迷無法直接欣賞到，但他也說到在韓國會舉辦公演，屆時台灣歌迷可以留意去韓國，追一場新面貌方容國的演出！

▲方容國將舉辦個人歐洲5個城市的公演。（圖／翻攝自officialkevents臉書)

▲三月份方容國將飛到歐洲五個城市舉辦公演。（圖／翻攝自officialkevents臉書）

歐蜜

2004年迷上Rain、神話後一路不回頭的主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演唱會上，成為走到末路都還要花錢的末路狂花。演唱會經歷：神話、BigBang、TVXQ、2NE1等。看更多請上粉絲頁【美劇韓樂Fanatic】

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方容國, B.A.P, 日韓風

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