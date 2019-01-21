玄彬、孫藝真同遊被抓包　網友全傻眼問：已經和姜素拉分手了？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女神孫藝真日前被爆死會，與合作電影《極智對決》男神玄彬擦出愛火同遊美國。當時經紀公司出面滅火，指兩人是分別到美國旅行。不過21日玄彬和孫藝真被直擊相偕現身洛杉磯超市，讓緋聞再次浮上檯面，卻也不少網友疑問：「玄彬和姜素拉分手了嗎？」

▲玄彬和孫藝真在宣傳《極智對決》時就相當曖昧。（圖／翻攝自韓網）

玄彬2010年演出《秘密花園》再攀上事業高峰、聲勢爆漲，他自從2011年和宋慧喬分手後，5年都沒有再傳出緋聞，直到2016年才認愛小8歲的女星姜素拉。如今再爆出與孫藝真的緋聞，不少網友疑惑：「玄彬和姜素拉分手了嗎？」其實兩人早在2017年12月就認了因聚少離多情逝，但因為戀情開始和結束都太低調，才讓許多以為他們至今仍在交往。

▲姜素拉和玄彬在2016年爆出戀情，2017年末宣布分手。（圖／翻攝自姜素拉IG）



孫藝真與玄彬也拍出好默契，在《極智對決》宣傳期間曖昧對話不斷，玄彬曾說：「劇情設定關係，兩人大部分時間都是用視訊，隔著機器在對戲，因此覺得拍攝時很少見面，太可惜了！所以要扣10分！」孫藝真則笑著回應：「我給100分！因為是玄彬， 所以無條件給滿分。」玄彬更表示：「如果能跟孫藝真拍那種甜甜蜜蜜的劇，也一定會很有趣的吧！」宣傳時兩人更有不少親密同框照片，甚至是合影放上愛心，充滿粉紅泡泡的互動，如今看來更添曖昧。

▲玄彬和孫藝真在宣傳《極智對決》時就相當曖昧。（圖／翻攝自韓網）

玄彬所屬的VAST娛樂21日透露，向本人確認過，和孫藝真並非戀人關係，只是人在美國時，剛好得知女方也在LA，所以就相約見面了，逛超市時還有其他友人在場，並非單獨約會，強調兩人熱戀一說是誤傳。不過有趣的是，宋仲基和宋慧喬當年傳出在美國紐約密會時，女方說法也是「剛好在紐約所以約吃飯」，否認正在交往，理由和玄彬經紀公司聲明頗為相像。

▲玄彬和孫藝真因合作《極智對決》傳出緋聞。（圖／華聯國際提供）