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羅大佑去做「指甲光療」　迎接李千那飆唱經典台語歌！

記者關韶文／台北報導

音樂瘋子羅大佑為每月一場於Legacy舉辦的「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，廢寢忘食練吉他練到指甲裂掉，為讓演唱會能順利狂飆吉他，初嘗試指甲光療讚不絕口，甚至還發臉書貼文與粉絲們分享雀躍心情，樂迷們除了紛紛分享護甲秘招。

《週3聚樂部》演出繼與金智娟、安溥合唱後，羅大佑也對於跟不同音樂人男女合唱上了癮！30日將首次開台語演唱會，邀請李千那合作，近期李千那的台語專輯也讓他相當驚艷，羅大佑表示，「李千那的台語歌很別緻，她的喉音有一種韌度，使得悲傷的情歌 傷心而不悲哀，甚至有點撒嬌的韻味，是一種新女性台語歌。」

▲▼羅大佑。（圖／Legacy提供）

▲▼羅大佑為演唱會做指甲光療。（圖／Legacy提供／翻攝羅大佑臉書）

▲▼羅大佑。（圖／翻攝羅大佑臉書）

被問到兩人首次合作的心情，李千那開心表示，「很開心能參與大佑哥首次以台語歌為主題的演唱會，我是從《鹿港小鎮》這首歌認識了大佑哥的音樂，更愛上他的聲音。『台北不是我的家，我的家鄉沒有霓虹燈』，這段歌詞從小聽到大，直到長大才明白真正的意思。」

對於演出，李千那相當期待，「雖然這首歌在我還沒出生就發行，但可以流傳幾世代，對一個歌手來說，這就是最大的成就，真的是讓人敬佩且是最好的學習目標。這次居然能跟偶像合唱實在很不真實，像作夢一般，比自己開演唱會更緊張，希望能帶給大家不一樣的感受！」
 

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