ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣演員李光洙2018年末認愛小9歲李善彬，雙方因節目《Running Man》結緣，從互相喜歡的關係，昇華成真實情侶，戀情公開後轟動全韓，而他自從認愛後，錄影時的風格，也被發現有了微妙變化，特別是與女嘉賓的互動，意外成為眾人關注的焦點。

►看更多《Running Man》新聞

▲▼ 《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁。（圖／翻攝自IG）

▲李光洙認愛小9歲李善彬。（圖／翻攝自IG）

李光洙認愛後首度錄《RM》時，一到現場就被逼坐上C位，臉上掩蓋不住緊張神情，他坦言：「公開戀愛後，我最害怕的就是星期一（錄影日）。」面對成員們七嘴八舌地狂問，他也崩潰直呼：「拜託，你們一個一個慢慢問好嗎！」

▲李光洙交女友後錄《RM》風格變了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙交女友後錄《RM》風格變了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙交女友後首錄《RM》坐C位受訪。（圖／翻攝自愛奇藝）

引人注意的是，該次錄影時，節目邀來前女團I.O.I成員度延和請夏。過去面對有女嘉賓現身，要比賽用女方名字作詩時，《RM》男班底們，幾乎都會想盡辦法說撩妹，過去處於單身狀態的李光洙，更是會絞盡腦汁說甜言蜜語。

▲李光洙交女友後錄《RM》風格變了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙交女友後錄《RM》風格變了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙正經八百的二行詩笑翻全場。（圖／翻攝自愛奇藝）

然而，如今李光洙已經有了女朋友，這次再度被CUE為請夏名字做二行詩，他接受挑戰，一臉正經地說：「（請）清國醬；（夏）來一個。（以上為韓文諧音）」跟以前完全不同風格的二行詩，讓全場瞬間笑瘋，金鍾國笑虧，「現在完全放下了啊。」劉在錫也大讚，李光洙消除愛情氣息的作詩風格，變得淡雅許多，「以後就走這種路線吧！」李光洙也繼續面露正經地回說，「正在找方向中。」

▲李光洙交女友後錄《RM》風格變了。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙「消除愛情線」與女星互動的風格獲劉在錫大讚。（圖／翻攝自愛奇藝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

男星月租86萬住「二級古蹟豪宅」！　城堡式建築內部曝光…一整排古董

36H陳香菱認了影片是她！　替前夫還學貸…悔年輕時「做了件傻事」

林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

吳宗憲罕見脫了！凹凸手臂肌man炸　「真實膚色」秒現形

連3天睡不到5hrs…演「昏迷病人」還是NG！　納豆敗在這點網笑瘋

《模犯生》阿班10年前長這樣！　「整容級變化」網友全驚呆

阿伯硬要合照暴衝：誰叫你是藝人！　王源遭拉扯衝突畫面曝光

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

快訊／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空..宣布開放退票

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

慢2hr開唱..蕭敬騰沉重道歉！場外萬粉「最高品質靜候」感人

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李光洙, Running Man, RM, 李善彬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場
  2. 等2.5hr終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬道歉「我尷尬」笑噴原因
  3. 《青春有你》突停播李榮浩說話了！　網一看傻眼：你笑死我算了
  4. 陽岱鋼衝高雄看蕭敬騰！揭認識過程..東京巨蛋播《王妃2.0》超狂
  5. 女神卡卡怒嗆反同性戀：基督教不該歧視，每個人都要歡迎
  6. 雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬下場竟消失了　劇迷：超生氣
  7. 《模犯生》阿班10年前長這樣！　「整容級變化」網友全驚呆
  8. 離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎
  9. 《水行俠》找到對的策略　華納兄弟董事長：以後DC專注單一作品
  10. 張菲出席婚宴媒體包圍秒懂　招牌笑聲「我知道要問什麼」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366