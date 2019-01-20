交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣演員李光洙2018年末認愛小9歲李善彬，雙方因節目《Running Man》結緣，從互相喜歡的關係，昇華成真實情侶，戀情公開後轟動全韓，而他自從認愛後，錄影時的風格，也被發現有了微妙變化，特別是與女嘉賓的互動，意外成為眾人關注的焦點。

►看更多《Running Man》新聞

▲李光洙認愛小9歲李善彬。（圖／翻攝自IG）



李光洙認愛後首度錄《RM》時，一到現場就被逼坐上C位，臉上掩蓋不住緊張神情，他坦言：「公開戀愛後，我最害怕的就是星期一（錄影日）。」面對成員們七嘴八舌地狂問，他也崩潰直呼：「拜託，你們一個一個慢慢問好嗎！」

▲李光洙交女友後首錄《RM》坐C位受訪。（圖／翻攝自愛奇藝）

引人注意的是，該次錄影時，節目邀來前女團I.O.I成員度延和請夏。過去面對有女嘉賓現身，要比賽用女方名字作詩時，《RM》男班底們，幾乎都會想盡辦法說撩妹，過去處於單身狀態的李光洙，更是會絞盡腦汁說甜言蜜語。

▲李光洙正經八百的二行詩笑翻全場。（圖／翻攝自愛奇藝）



然而，如今李光洙已經有了女朋友，這次再度被CUE為請夏名字做二行詩，他接受挑戰，一臉正經地說：「（請）清國醬；（夏）來一個。（以上為韓文諧音）」跟以前完全不同風格的二行詩，讓全場瞬間笑瘋，金鍾國笑虧，「現在完全放下了啊。」劉在錫也大讚，李光洙消除愛情氣息的作詩風格，變得淡雅許多，「以後就走這種路線吧！」李光洙也繼續面露正經地回說，「正在找方向中。」

▲李光洙「消除愛情線」與女星互動的風格獲劉在錫大讚。（圖／翻攝自愛奇藝）