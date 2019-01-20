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逆轉！《死侍3》已在籌備　萊恩雷諾斯證實：有全新走向

記者洪文／綜合報導

《死侍2》剪輯成RG13（保護級）版本《死侍2：我愛我家》（陸譯，Once Upon a Deadpool），總算能在大陸上映。「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）不惜推掉手術，20日赴北京參加宣傳，親口證實《死侍3》已在籌備中，推翻先前曾說不再拍續集，「將是觀眾完全想不到的全新走向！」

▲▼萊恩雷諾斯《死侍2》北京發佈會。（圖／CFP）

▲萊恩雷諾斯出席《死侍2：我愛我家》北京發佈會。（圖／CFP，以下同）

被主持人艾力克斯告知大陸有個外號「小賤賤」，萊恩雷諾斯好奇問了翻譯，後來他得知是「Little Bitich Bitich」，故意裝出不意外的表情賤嘴回應：「我老婆早就這樣叫我了！」但是他很喜歡這個名字，也讚賞是個很棒的外號，很適合這個角色，「《死侍3》應該就要叫《死侍3：小賤賤》。」

▲▼萊恩雷諾斯《死侍2》北京發佈會。（圖／CFP）

萊恩雷諾斯曾說，未來不會再有《死侍3》，而是「X特攻隊」的新作取代。被追問第3集的消息，他證實已經開始製作，「《死侍3》劇情將是觀眾想不到的全新的走向，我們會在一起參與編劇，敬請期待！」至於還要等多久推出以及有哪些卡司？他回應：「那要問工作室才行！」

▲▼萊恩雷諾斯《死侍2》北京發佈會。（圖／CFP）

事實上，《死侍2》編劇雷特瑞斯（Rhett Reese）、保羅韋尼克（Paul Wernick）18日向外媒《Screen Rant》透露，「根據我們建立的時間表，《X特攻隊》將在《死侍3》之前發行，有點像是《鋼鐵人1》、《鋼鐵人2》之後，出了《復仇者聯盟》，再出現《鋼鐵人3》的模式，《X特攻隊》並非由我們擔任編劇，而是德魯高達（Drew Goddard）執導，這是目前最新的進度。」

雷特瑞斯表示：「我們有目標完成《死侍3》，不過現在言之過早，畢竟這是在《X特攻隊》之後的電影。」保羅韋尼克則說：「我們經常跟萊恩雷諾斯保持聯繫，透過文字、電話來回討論想法，所以這個想法都還在腦海中，適當的時間會出現，不過目前《X特攻隊》是下一個出現的電影。」

由於迪士尼、福斯今年完成合併，外界一直盛傳福斯籌備中的《X特攻隊》、《金牌手》等案子全面停擺，現在可以確定《X特攻隊》將繼續執行，而且是迪士尼、福斯合併之後首部《死侍》系列電影，萊恩雷諾斯也有望繼續演出死侍，更從他口中得知《死侍3》仍在籌備中，粉絲都很期待作品趕快開拍。

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死侍, 萊恩雷諾斯, 死侍2

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