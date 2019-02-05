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明星夫妻婚禮…海島PK歐洲城堡　「她」的場地半小時5萬元！

記者許皓婷／綜合報導

結婚是人生中的大事，一場完美的婚禮，更是夫妻間數一數二的重要回憶，近年來，掀起海外婚禮的熱潮，明星們也不例外，像是最受歡迎的愜意海島，或是浪漫的歐洲古堡，都有大批藝人到當地舉辦。《ETtoday星光雲》就為您整理出4對明星的海外絕美婚禮場地。

1.周杰倫、昆凌

周杰倫、昆凌2015年1月17日舉辦婚禮，地點選在英國的塞爾比（Selby Abbey）教堂，更在古堡中舉行歐式復古風婚禮，還包下英國約克郡附近的霍華德城堡開趴，小倆口的婚紗也走王子公主風，整個婚禮過程詩意滿滿，就好像一場美麗童話故事，萬眾矚目的「世紀婚禮」更是奢華浪漫。

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲周杰倫、昆凌。（圖／杰威爾）

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲英國霍華德城堡。（圖／達志／示意圖）

2.唐嫣、羅晉

唐嫣和羅晉2018年10月28日在維也納舉辦婚禮，地點選在奧地利的知名景點「美泉宮」，曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國及哈布斯堡王朝家族的皇宮，巴洛克式的建築每年吸引成千上萬的遊客前往朝聖，占地總面積達2.6萬平方米，僅次於法國的凡爾賽宮。據悉場地租借費每半個小時要價歐元1500元（新台幣53000）。

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲唐嫣、羅晉。（圖／翻攝自微博／唐嫣工作室）

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲奧地利知名景點「美泉宮」。（圖／翻攝自美泉宮官網）

3.賈靜雯、修杰楷

賈靜雯和修杰楷2018年11月25日在峇里島舉行婚禮，現場布置以「星球宇宙」為概念設計，「家在我們心中，就如同小宇宙～我們是彼此的太陽與月亮相互替換，而身旁的孩子就如同閃耀的星星們穿梭其中。」穿過略帶神秘感的森林隧道後，便可看見金黃色新月及球狀太陽的擺設，上面燈飾則是兩人的英文名字「Kai、Alyssa」，整體造景夢幻又溫馨。

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲賈靜雯、修杰楷。（圖／翻攝自微博／賈靜雯）

4.安以軒

安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉，2017年6月5日在夏威夷舉辦海島婚禮，地點歐胡島四季度假酒店（FourSeasons Resort Oahu at Ko Olina)，主題為「深海之弦」，現場佈置以白色系為主，布置成浪漫的希臘風情，以大海為背景的主舞台，還裝置一對大豎琴擺飾，觀禮嘉賓座位以半圓形、劇場方式擺設，兼具氣勢與美感。

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲盤點明星海外婚禮場地。（圖／資料照）

▲安以軒。（圖／翻攝自微博／安以軒工作室）

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周杰倫, 昆凌, 賈靜雯, 修杰楷, 安以軒

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