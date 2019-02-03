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2018推薦時裝劇！　林依晨、張鈞甯「雙偶像劇女神」回歸拼演技

記者許皓婷／綜合報導

2019年的新劇雖然來勢洶洶，但回顧2018年，其實還是有許多部精采好劇不容錯過。《ETtoday星光雲》特地盤點出8部人氣時裝劇，帶您一起重溫那些超夯的經典好戲。

1.《溫暖的弦》

《溫暖的弦》由張翰和張鈞甯主演，故事描述男主角「占南弦」敏銳洞察到高科技產業的發展趨勢，與同學合夥集資創建了淺宇，在高科技行業創業只有10%成功率的情況下，淺宇經過了各種風浪，最終成功上市。

女主角「溫暖」毅然決然辭掉英國某知名創投公司的工作回國，來到淺宇並靠自己的實力當上了總裁特助。原來溫暖和南弦曾是一對戀人，由於誤會而分手，溫暖回來一方面幫助男方創業，另一方面也挽回兩人的愛情。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《溫暖的弦》。（圖／翻攝自微博）

2.《一千零一夜》

《一千零一夜》由迪麗熱巴、鄧倫主演，俊男美女的組合備受矚目。該劇講述女主角凌凌七（迪麗熱巴飾），個性真誠善良、樂於助人，性格上卻很自卑懦弱，不敢向愛慕的花藝師柏海（鄧倫 飾）表達情感，一次意外的機會，2人參加改善睡眠的高科技手環測試，沒想到手環發生故障，她獲得能進入男方夢境的能力，進而譜出的愛情故事。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《一千零一夜》。（圖／翻攝自微博）

3.《甜蜜暴擊》

《甜蜜暴擊》是鹿晗和關曉彤的定情之作，未播出前就轟動娛樂圈，受到高度關注。劇中故事以體校正則學院為背景，將青春校園題材與熱血格鬥競技結合，講述因格鬥競技而結緣的年輕人們，共同成長的青春勵志故事。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《甜蜜暴擊》。（圖／翻攝自微博）

4.《創業時代》

《創業時代》由黃軒、Angelababy（楊穎）主演。該劇改編自付遙的同名小說，講述了軟體工程師郭鑫年（黃軒　飾）研發手機軟體魔晶，逐漸走上創業之路，在這個過程中與同行競爭、邂逅投資分析師那藍（Angelababy飾），並收穫愛情的故事。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《創業時代》。（圖／翻攝自微博）

5.《為了你，我願意熱愛整個世界》

鄭爽、羅晉主演的《為了你我願意熱愛整個世界》以網路創業為主題，描述男、女主角在大學時代透過網聚相識相戀，20年來互相扶持的愛情故事。該劇的故事，更是原作者唐家三少以自己和妻子的故事寫成小說。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《為了你，我願意熱愛整個世界》。（圖／翻攝自微博）

6.《你和我的傾城時光》

《你和我的傾城時光》根據丁墨同名小說改編，由趙麗穎、金瀚主演。該劇講述了剛畢業，創業四處碰壁的服裝設計師林淺（趙麗穎　飾），憑藉自己的經驗和理想，幫助上司厲致誠（金瀚　飾），一起努力將男方的家族企業起死回生，並推向全世界。過程中兩人相識、相知、相愛，最終成功並獲得了愛情的果實。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《你和我的傾城時光》。（圖／翻攝自微博）

7.《我的保姆手冊》

《我的保姆手冊》由鄭爽、泰國男演員英迪帕塔尼、虞禕傑領銜主演，講述了一個鬼馬AI少女和傲嬌的男明星在一場娛樂圈陰謀下愛戀成長的故事。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《我的保姆手冊》。（圖／翻攝自微博）

8.《老男孩》

《老男孩》是林依晨時隔5年，重回小螢幕的時裝劇作品！她在劇中飾演麻辣老師「林小歐」，搭擋飾演民航機長「吳爭」的劉燁，一起演繹一段老男孩們到了不惑之年的愛情故事。

▲2018人氣陸劇。（圖／翻攝自微博）

▲《老男孩》。（圖／翻攝自微博）

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林依晨, 張鈞甯, 2018陸劇, 迪麗熱巴, 趙麗穎, 鄭爽

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