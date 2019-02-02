2019「7部必追時裝劇」　《小美好》續集再譜校園純愛

記者許皓婷／綜合報導

看膩了古裝的宮鬥劇、仙俠劇套路嗎？其實，2019年還將迎來許多部時裝劇，演員卡司更是一部比一部強大，不論是校園純愛故事、社會創業艱辛，或是人氣電競小說改編，一應俱全，《ETtoday星光雲》為您盤點出7部必追時裝劇。

1.《我的真朋友》



《我的真朋友》由Angelababy（楊穎）、鄧倫、朱一龍主演，劇情講述房仲程真真（Angelababy 飾），碰到富二代邵芃橙（鄧倫 飾），共同進入花園店成為房產銷售新人，卻通過一個個房子與家庭的故事，一起見證人情冷暖與社會百態，同時也在房產銷售的工作當中，找到了彼此的歸宿。

▲《我的真朋友》。（圖／翻攝自微博）



2.《全職高手》



《全職高手》改編自人氣小說，由楊洋再次化身大神，在劇中飾演「葉修」，是網遊「榮耀」裡教科書級別的頂尖高手，卻因為種種原因遭到戰隊驅逐，最後被網咖老闆娘陳果收留，在網咖當夜班網管，並以ID「君莫笑」重新回到遊戲世界，並開啟重返巔峰的計畫。騰訊發布會上曾預告將於2019年暑期正式開播。

▲《全職高手》。（圖／翻攝自微博）



3.《不說再見》



《不說再見》是由任嘉倫、張鈞甯主演，劇情講述緝毒警穆青（任嘉倫 飾）因其指揮失誤而導致女友命喪毒販火拼現場，之後脫胎換骨打入毒販內部變身高級臥底，與毒販大佬之女歐可欣（張鈞甯飾）相互試探並產生情感糾葛的故事。

▲《不說再見》。（圖／翻攝自微博）



4.《悲傷逆流成河》



《悲傷逆流成河》改編自郭敬明同名小說，由《夏至未至》幕後原班人馬打造，馬天宇、鄭爽領銜主演，講述了上海弄堂裡一起長大的易遙（鄭爽 飾）和齊銘（馬天宇 飾）之間的愛情糾葛。

▲《悲傷逆流成河》。（圖／翻攝自微博）



5.《致我們暖暖的小時光》

《致我們暖暖的小時光》改編自趙乾乾同名小說，是先前超夯網路劇《致我們單純的小美好》姐妹篇，男主角找來大陸新生代演員林一，女主角由邢菲主演。劇情講述化學天才顧未易（林一 飾），和個性堅強的女主角司徒末（邢菲 飾）大學畢業後，因緣際會之下展開同居生活，過程中發生的愛情故事。

▲《致我們暖暖的小時光》。（圖／翻攝自微博）



6.《青春須早為》



《青春須早為》由演過《致我們單純的小美好》胡一天，以及鐘楚曦領銜主演，劇情講述鄭乾、程心等青年男女在大學畢業後的情感糾葛，與工作經歷為主要內容，以及一群人創業遇阻之下，愛情面臨現實的考驗，職場生存的艱難，最終擁抱理想、努力奮鬥的故事。

▲《青春須早為》。（圖／翻攝自微博）



7.《風暴舞》



《風暴舞》屬於都市諜戰劇，由陳偉霆、古力娜扎領銜主演，香港演技派男星任達華也一同出演，劇情講述李俊傑（陳偉霆飾），被一間保鑣公司聘用，跟兒時好友程思宇重逢，再加上來自新加坡的周子萱（古力娜扎飾），三人合組公司解決各種難題，最後卻發展出三角戀。

▲《風暴舞》。（圖／翻攝自微博）