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終止《水行俠》票房冠軍連霸！凱文哈特「前科犯→看護」嘴砲耍北爛

記者林映妤／台北報導

喜劇天王凱文哈特（Kevin Hart）聯手《絕命毒師》金球獎影帝布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）和奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）主演的爆笑喜劇《活個精彩》週末在美上映，不僅終止了《水行俠》的票房冠軍連霸，目前也已經賣破2831萬美金（約新台幣8.7億元），好評不斷。

《活》片改編自《逆轉人生》真人實事，由《分歧者》導演尼爾柏格（Neil Burger） 執導，描述布萊恩克萊斯頓飾演的富翁菲利浦因四肢癱瘓不良於行，聘僱由凱文哈特飾演的前科犯戴爾做為他的隨身看護，恣意妄為的戴爾帶著菲利浦做出許多料想不到的瘋狂行為，為他消沉煩悶的生活帶來前所未有的改變，個性截然不同的2人也成為最挺彼此的好麻吉。

▲▼《活個精彩》凱文哈特、布萊恩克萊斯頓。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《活個精彩》凱文哈特、布萊恩克萊斯頓、妮可基嫚。（圖／CatchPlay提供）

▲▼《活個精彩》凱文哈特、布萊恩克萊斯頓。（圖／CatchPlay提供）

凱文哈特在片中再展喜劇功力，與布萊恩克萊斯頓互打嘴砲、互相調侃，幽默台詞令人捧腹大笑。凱文哈特表示，這部片對他來說是個挑戰，因為有許多考驗演技的內心戲，而且能跟自己最喜歡的2名演員合作，就像美夢成真，「一聽到這部片有布萊恩克萊斯頓和妮可基嫚，我毫不猶豫就馬上接演了。」

《活個精彩》3月15日上映

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活個精彩, 凱文哈特, 妮可基嫚, 布萊恩克萊斯頓

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