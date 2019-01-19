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蔡健雅車內戰「外籍帥哥」　羞笑：沒有情色畫面的情色片！

記者關韶文／台北報導

「金曲歌后」蔡健雅的新歌《半途》MV正式上線，Tanya為了這首MV，在寒流來襲的低溫中，穿著薄紗露背的禮服、腳踩15公分的高跟鞋在山上崎嶇不平的樹林小徑奔跑，要在詭異衝擊感與電影感下詮釋被過往所束縛的女子，如何在現實與虛幻中，為自己鬆綁與釋然的過程。

▲▼蔡健雅。（圖／環球提供）

▲▼蔡健雅車內對戲外籍男演員。（圖／環球提供）

▲▼蔡健雅。（圖／環球提供）

蔡健雅突破自我，這次與外籍男演員有場激烈的「車內感情戲」，連Tanya本人都笑言「這是一支沒有情色畫面的情色片」，更談到，「我隱約覺得導演想要我做很多，很不像是蔡健雅的事情，配合劇情在MV裡頭，和我的情人有很熱情的互動。」

▲▼蔡健雅。（圖／環球提供）

▲▼蔡健雅拍攝新歌MV。（圖／環球提供）

▲▼蔡健雅。（圖／環球提供）

導演希望能透過畫面傳遞「能夠困住亦或釋放心靈的，都是自己的一個念想」。為此，導演對MV的設定與架構大展細膩女性特質，在腳本設定為女子探索自己的內心，感情濃烈的回憶，掙紮追尋與放下，在短短5分鐘內要有層次的呈現，兩位女性創作人立志要拍出一支「沒有情色畫面卻燃燒烈愛」的MV，對於這個艱巨的任務，Tanya直呼：「太難了，但可以試試看！」

▲▼蔡健雅。（圖／環球提供）

▲▼蔡健雅接受那那大師訪問。（圖／環球提供）

▲▼蔡健雅。（圖／環球提供）

此外，蔡健雅為新專輯勤跑宣傳，日前接受網紅那那大師訪問，除了暢談歷年專輯，那那大師初次嘗試創作，以原創歌曲回敬，笑說「關公面前耍大刀」，當唱出第一句歌詞後卻尷尬地躲起來，Tanya隨即鼓勵「你的旋律很有記憶點啊～」但Tanya被形容成Cheese Cake，讓原本以為會是很夢幻甜點的她感到不解，那那大師表示，「因為你就像Cheese Cake一樣百搭，是生活不可或缺的存在。」

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