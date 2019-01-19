2019就等這幾部！漫威持續稱霸、《牠》與《安娜貝爾》恐怖再臨

文／鏡週刊

今年最受期待的電影有那些？根據美國電影售票網站 Fandago 、針對自家網站網友做的調查顯示，2019最期待電影前3名分別是：

1.《復仇者聯盟：終局之戰》（（The Avergers：Endgame）

2.《驚奇隊長》（Captain Marvel）

3.《星際大戰9》（Star Wars: Episode IX）

Fandango是外界預測電影票房的指標之一，雖不能100%反映實際的票房數字，仍值得外界參考。

根據名單，今年備受影迷期待的10部電影、迪士尼就占8部，且前5名都由該公司出品。除上述3部，第4和第5名分別是4.《蜘蛛人：離家日》（ Spider-Man: Far from Home）和5.《玩具總動員4》（The Toy Story 4）。

第6到10名為《異裂》（Glass）、《獅子王》（The Lion King）、《阿拉丁》（Aladdin）、《小飛象》（Dumbo）和《小丑》（Joker）。除《小丑》是DC獨立電影，《異裂》由Blumhouse Productions和 Blinding Edge Pictures共同製作外，其餘3部都是迪士尼的電影。

專業電影資料庫 IMDb 也做了類似調查，其中5部和Fandago的片單重複。

IMDb前5名中，超級英雄電影占3部，分別是第1至3名的：

1.《驚奇隊長》（Captain Marvel）

2.《復仇者聯盟：終局之戰》（（The Avergers：Endgame）

3.《X戰警：黑鳳凰》（Dark Phoenix）

第4名是Netflix投資、馬丁史柯西斯執導的4.《愛爾蘭人》（The Irishman）。第5名是昆汀塔倫提諾執導的5.《好萊塢殺人事件》（Once Upon a Time in Hollywood），集結李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比和達柯塔芬妮等演員。

6至10名為6.《牠：第二章》（It：Chapter2）、7.《異裂》（Glass）、8.《小丑》（Joker）、9.《阿拉丁》（Aladdin）和10.《地獄怪客：血后的崛起》(Hellboy: Rise of the Blood Queen) 。

近年驚悚片當道，Fandango也公布今年影迷 最期待的5部驚悚片排行榜 ，其中有兩部是根據作家史蒂芬金小說改編，分別是《牠：第二章》（It：Chapter2）和新版《禁入墳場》（Pet Sematary），分別是排名第1和第3名。

排名第2的是《逃出絕命鎮》（Get Out）導演喬登皮爾自編自導的《我們》（Us），該片日前已獲選美國西南偏南影展開幕片（South by Southwest Film Festival ，簡稱SXSW Film Festival）。這是SXSW影展繼去年全球大賣的《噤界》（A Quiet Place）後、再度以驚悚片開幕。

至於影迷期待驚悚片的第4、5名分別是喪屍電影《屍樂園》（Zombieland 2）和《安娜貝爾3》（Annabelle3）。

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