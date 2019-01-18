李友廷轉頭看對手笑了　超強學生現身⋯一碰面：老師好

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（18日）播出「民間怪物PK挑戰賽」，近期表現獲得高度肯定的李友廷，轉身發現對上的踢館魔王竟是自己的「學生」黃宇寒！原來黃宇寒在大學期間參加過許多比賽，且有許多次的比賽都是李友廷擔任評審，這回一碰面就直呼「老師好」，讓李友廷靦腆地笑說「先不要」。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼李友廷「老師與學生」的對決。（圖／ETtoday）

黃宇寒帶來自創曲《我們的生活》，她表示希望透過這次的比賽交流，讓昔日的老師李友廷看見她的成長。曾聽過她演唱的林宥嘉表示：「對妳印象很深刻，是個聲音非常溫暖的創作女生。今天妳整個人的聲音跟妳的歌曲是很符合的，是很舒服的表演。」

▲林宥嘉：友廷老師是我的菜。（圖／ETtoday）

「友廷老師」的表現同樣不落人後，自創曲《直到我遇見了你》再次獲得全場導師好評。林宥嘉笑說：「友廷老師聽起來很是我的菜，很舒服、很好聽、很有品味，很棒的表演。」蕭敬騰則表示：「在亞洲的市場，希望能有更深層的音樂，所以我投給友廷。」李友廷最終獲得5票獲勝。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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