《黑澀會》斯亞被罵唱歌難聽！　「找老師上課」開演唱會

記者關韶文／台北報導

斯亞18日晚間在三創舉辦個人演唱會，苦練一個多月後，沒想到遇上重感冒，而她也正面迎擊，「我以前唱歌都被說難聽，但我去找老師學唱歌，很努力學習做自己，今天才可以站在這裡！」

▲▼斯亞舉辦售票演唱會。（記者張一中攝）

演唱會上半場由斯亞開始，第一首《Honey》就把現場觀眾帶進一個充滿回憶的教室場景，象徵完成學生時代的夢想；接著演唱組曲《任意門》、《代言人》、《大丈夫》組曲，斯亞表示，「這些歌曲都是我在節目裡面拿到滿分的歌哦！」

斯亞為演唱會苦練許久，她也分享自己的內心世界，「我以前都被說唱歌很難聽，上氣不接下氣，在節目上表演的時候，都被說音色不錯，但是不好聽，所以我對唱歌這件事情有點恐懼，可能以前小時候就找不到自己。」

▲▼斯亞賣力唱跳。（記者張一中攝）

斯亞接著表示，「一開始可能很多人都會批評你，後來我就去找老師學唱歌的課，很努力學習自己，邊跑跑步機唱歌，做運動去練自己的氣，去練了很多的訓練，才可以有今天站在這裡，好好唱歌表現給大家看。所以我覺得，很多人說我很幸運，其實真的不是，在這些背後，我也是被批評被討厭，我也是很努力才有今天好好表演的能力，希望大家可以跟我一樣，在被批評的時候，找不到人生方向的時候，都可以繼續堅持做自己的事情，總有一天可以完成心裡想要的。」帶來最後一首歌曲前，台下歌迷不斷哀嚎，斯亞撒嬌表示，「你們要去跟公司說一下，要不要加場！」