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艾怡良穿上改良西裝開唱！　側面、背部「全挖空」登場

記者關韶文／台北報導

金曲歌后艾怡良18日晚間在Legacy Taipei舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會—垂直台北站。艾怡良身穿黑色改良式西裝背心，側面與背部挖空設計，每個轉身都讓大家驚豔連連，下身搭配黑色蕾絲長裙，盡現她既帥氣又性感的獨特個人魅力！

▲▼艾怡良「不想忘記的名字們」新歌演唱會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼艾怡良「不想忘記的名字們」新歌演唱會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼艾怡良「不想忘記的名字們」新歌演唱會 。（圖／記者湯興漢攝）

艾怡良以寓意她內心世界的《玻璃心》開場，明朗的律動曲風讓滿場的觀眾們跟隨她的節奏擺動，史詩般的大器鉅作《滅了我》、《一整夜》的輕鬆從容；無法事過境遷的《給朱利安》，《十四號登機門》像是熱愛旅行卻帶回來了的心事，聲響具時尚感的《討厭的艾瑞斯》，濃厚藍調搖滾氣味的《萊特兄弟有罪》；《美術課》紀念逝去的啟蒙者，異國風情十足卻悲傷的《夜晚出生的小孩》；尾聲，《Forever Young》在怡良悠長的美麗歌聲中，帶來最無懈可擊的感動，艾怡良為這樣的”一整夜”，注入讓你我都深刻印存的美好回憶。

▲▼艾怡良「不想忘記的名字們」新歌演唱會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼艾怡良穿上改良式西裝開唱 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼艾怡良「不想忘記的名字們」新歌演唱會 。（圖／記者湯興漢攝）

當全場熱烈的安可聲不斷，現場開始放映今日大首播的《玻璃心》MV，跟隨歌曲風格，怡良孩子氣的玩耍著，穿梭在都市的玻璃高樓間，寓意讓都市裡的錯綜複雜簡單化。MV中她隨興自在地跳動，超賣力表演，很洋派的一首艾怡良式快歌！輕鬆自在的元素，讓全場觀眾的嘴角跟著上揚、充滿了笑意。

MV 播畢，艾怡良從前門再次進場，走到觀眾席中間的小舞台上，她精心準備了多首安可曲，正是她先前透露演唱會上「私密」選歌的橋段，帶著力度與情感的《言不由衷》、彷彿在迷霧中耐人尋味的《晃》、一場奇幻狂野的公路之旅《Waterfall》、她的首支英文創作曲《Metal Girl》。

最後，她走回主舞台上，挑戰她幾乎每唱必哭的《Then You Come Along》，現在的怡良用她滿滿的能量，帶著勇氣與自信一起去征服所有的不安！她獨特的醉人歌聲、感動治癒人心的歌曲，為今晚的「一整夜」演出，畫下完美句點。

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