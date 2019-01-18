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周杰倫IG推薦「金曲創作歌王」新輯　他下秒合作李康生

記者關韶文／台北報導

歌手羅文裕推出最新主打《才華》，歌曲打動金馬影帝李康生的心，甘願為羅文裕的新MV｢粉墨登場」跨刀扮街頭藝人小丑，飾演在愛情、工作都跌跌撞撞的小人物；渾身是戲的李康生儘管在MV中沒有一句台詞跟對白，卻靠著肢體動作及臉部表情隨著歌曲情緒堆疊而把戲劇張力表現到最高。

金曲創作歌王羅文裕睽違五年回歸華語樂壇的全新創作大碟《社會大學》，自去年底發行後佳評如潮，專輯中十首歌曲都是羅文裕出道20年來進入｢社會大學」後所見所聞所學的心聲，更是自己花了兩年的心血結晶，推出後不但獲得歌迷迴響，好友天王周杰倫更在自己IG的限時動態上TAG羅文裕稱讚他有好嗓音外，更推薦羅文裕的新專輯寫到：｢推薦大家一個可以喝茶聊天聽的唱片— 羅文裕的社會大學！」

▲▼羅文裕,李康生。（圖／上行娛樂提供）

▲▼羅文裕好歌喉打動李康生。（圖／上行娛樂提供）

▲▼羅文裕,李康生。（圖／上行娛樂提供）

這次專輯中最直搗人心的抒情主打《才華》再次鍍金，請來超大咖的金馬影帝李康生跨刀，可說為羅文裕這張專輯掛上猶如｢金字招牌」般保證。原本與李康生素昧平生的羅文裕，這次能夠請到影帝助陣，原來在去年李康生的生日派對上，羅文裕透過中間朋友介紹邀請而有機會參加，羅文裕還在切蛋糕時特別彈吉他唱歌助興，除了現場為李康生即興創作了一首生日快樂歌，還獻唱了《才華》這首新歌，結果讓李康生大為感動。

▲▼羅文裕,李康生。（圖／上行娛樂提供）

▲▼李康生自願擔任小丑。（圖／上行娛樂提供）

▲▼羅文裕,李康生。（圖／上行娛樂提供）

MV中，李康生自願扮｢小丑」，詮釋在愛情、工作都懷才不遇的小人物在生活上的無奈及心酸！在答應拍MV後，李康生不但重複聽歌讓自己進入狀況外，腦中很有畫面的他還積極跟導演討論如何拍攝MV；原本導演在MV中設定李康生是演一位流浪漢，但李康生突然靈機一動，想起之前去歐洲旅遊時看到的街頭藝人扮小丑的樣子，覺得這樣的形象更能發揮歌曲的意義及MV的劇情，讓這支MV的架構油然而生。

此外，李康生在拍攝前特別做功課，看了許多小丑系列的電影及默劇，讓大家都看到影帝認真又敬業的一面。而沒有藉著其他外力，僅靠著歌曲本身打動金馬影帝而讓他跨刀演出，讓羅文裕感動地說：｢感到很榮幸，也很謝謝李康生，他的跨刀演出對我來說是個肯定，意義重大！」

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羅文裕, 李康生, 周杰倫

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