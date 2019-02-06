特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

文／關韶文

李千那來自《超級星光大道》，本來以為比賽結束就能當上歌手，沒想到命運捉弄人，讓她繞了一大圈，等了11年才圓夢發行台語專輯。每當想無助、想放棄的時候，當她低頭看到自己的肚子上，有一道長達15公分的傷口，想到自己曾被「宣告不治」，她就告訴自己，「因為這些讓我更有勇敢。」

▲李千那發行台語專輯圓夢。（圖／記者張一中攝）

【與眾不同的人生經歷，在鬼門關前走了一遭！】

15年前，李千那在高中生完第一胎後，生了一場怪病意外昏倒，在南投醫院被「宣告不治」，當時奶奶跪在醫院大廳，對老天呼喊，「拜託要讓我們渡過這一切。」加上爸爸全力想辦法，決定轉院送台中榮總。當時，救護車以時速200狂飆，過程中李千那一度醒來，聽著家人全都在哭，最後醫師找到出血孔，才發現脾臟血管破裂，緊急把肚子剖開止血，至今留下長15公分、寬2公分的傷口。

也因為有著與眾不同的人生經歷，李千那自認「天生樂觀派」，格外珍惜生命，或許年紀小時，曾經怨嘆自己沒有含著金湯匙出生，但李千那笑說，「當我長大變成熟後，遇到更多的事情，我更感謝這些經歷，讓我更勇敢。」雖然身體一個大動作，就會不小心拉到傷口，但這也時時刻刻提醒著李千那，這段難忘又辛苦的過去。

▲李千那曾走過鬼門關，被醫生宣告不治。（圖／樂是達提供）

【夢想還有點距離，就做和夢想靠近一點的事情吧！】

《超級星光大道》選秀節目紅極一時，李千那在節目中獲得極高關注度，更因為演唱了一首台語歌，被觀眾深刻記住，在當時發表的「十強合輯」中，李千那也同樣選擇演唱台語。不過，一張台語專輯，卻讓她等了11年。

發行第一張專輯前，李千那頻頻撞牆，被小剛老師嫌棄聲音不動聽，就在專輯難產之際，公司收到了戲劇邀約，意外讓她奪下金馬新人，「當下覺得獎項來得太快，我沒有想過要演戲，我不知道會得獎，我還沒有確定我要演戲，每一部戲就接著來找我。」

▲▼李千那首次演出電視劇，對手就是楊祐寧。（圖／資料照）

李千那接著接演電視劇《前男友》，搭擋楊祐寧，不過由於首次演出偶像劇，對拍攝節奏和表演相當生疏，一度被導演于中中飆罵「你不是得了金馬獎，怎麼不會演戲？」拍攝過程中，李千那數度撞牆，直到一場重要的轉折哭戲，李千那怎麼哭都哭不出來，一周後更被要求重拍，而她在與導演多次深談後，才終於完成拍攝，雖然兩人一度傳出緋聞，但李千那則把他歸在「最好的異性朋友」。

▲李千那以《通靈少女》拿下「第52屆金鐘奬-迷你劇集/電視電影」女配角。（圖／攝影中心攝）

李千那意外開啟戲劇之路，憑藉著《前男友》、《失去你的那一天》兩度入圍戲劇節目女主角獎，最後在2017年以電視劇集《通靈少女》，成功拿下迷你劇集／電視電影女配角獎，一口氣搜集兩座金獎，李千那被譽為「星光二班資優生」。

可以是傻白甜、可以是心機壞人、更可以是充滿歷練的人，李千那不在乎自己是不是女主角，她擁有自己的一番「老二哲學」，「只角色有發揮性，我都願意去嘗試，有時候主角反而被劇本限定著，如果是配角，更可以盡情發揮！」

【繞了一大圈，沒忘歌唱夢想！】

經歷了戲劇的磨練，李千那回歸唱片圈，決定發行一張台語專輯《查某囡仔》

，而從小就是講台語長大的她，為了配唱苦練許多不同的口氣。專輯發行後，過去不支持李千那唱歌的爸爸，更罕見出現在聽歌會現場，替她加油打氣，讓李千那感動落淚。

現年34歲的李千那，從國小就參加「新人歌唱排行榜」，日子一過就是20幾年，終於被爸爸肯定了，李千那感動表示，「從來沒有想過他願意妥協，他其實很少打電話給我，但這次我看他的行為舉止，就知道他喜不喜歡了。」

▲▼李千那台語專輯被爸爸肯定，爸爸甚至親自跑電台宣傳。（圖／樂是達提供）

聽歌會結束後，爸爸主動打給李千那，告訴她「我真的很喜歡這張專輯！」李千那曾經發行過3張國語專輯，每次把專輯送到爸爸手上，都沒看過爸爸的笑容，直到這次台語專輯發行後，爸爸偷偷買了一堆專輯，甚至自己聯繫朋友，還會親自上電台通告替李千那打歌。誇張的是，李爸爸在彰化下班後，還會隻身開車到宜蘭上電台通告，為了女兒的音樂作品，親力親為不遺餘力。

現在李爸爸下載了臉書、IG，只要看到女兒的任何動態，就會立刻按讚、轉發，想必這就是音樂的魔力吧！因為一張專輯，居然拉近了父女關係，這絕對是李千那最意外的禮物。

【身為人母，支持女兒追夢吧！】

有別於其他女藝人，李千那早早就當了媽媽，現在女兒已經將要國中畢業。從小就開始學鋼琴的女兒，想來台北讀書，考取藝術類學校，而人在台北的李千那，每天下了通告後的第一件事，就是到處問「哪些學校有演藝科」、「誰能告訴我考術科的重點」。

因為藝人的光環，讓女兒在學校難免會受到不同的注目，甚至會有老師常常問她「演藝圈的八卦」，幸好女兒相當成熟，即便很常有人問她「為什麼你媽都不在？」但女兒也不以為意，總有自己的一套應對進退。

▲▼李千那用行動支持女兒圓夢。（圖／記者張一中攝）

大女兒剛滿15歲，李千那在聊天過程中，得知女兒想要進入演藝圈後，嚇了一跳，「我立刻開始找，有沒有什麼學校，我是希望可以從高中就開始規劃。」訪問前一天，李千那收到一首demo，這首歌竟是女兒的鋼琴創作，談到這首歌曲，李千那母愛四溢，「我希望我可以輔助她一起完成這首歌，不論是什麼樣的方式，我可以盡力幫她完成。」

身為媽媽的李千那為此東奔西走，四處詢問不少演藝圈好友，像是她問了小鬼關於華岡藝校、問了孟耿如復興高中表演班，雖然現在兩人沒有住在一起，但是未來，李千那規劃把女兒接來台北一起住，陪她長大。

或許因為過去爸爸對李千那的夢想不支持，但是換位思考，身為媽媽的李千那，同樣也擔心女兒走上辛苦的路，「我爸爸多多少少影響我教育方式，當我變成媽媽後，我也有擔心，畢竟這條路真的很辛苦，我從小就問我女兒，她說想當鋼琴老師，只是沒想到，她那天突然說想當藝人！我是害怕她辛苦，但如果她真的想當藝人的話，希望有我的幫助，可以讓她少吃一點苦。」

【所有的經歷，都是最寶貴的人生養分！】

爸爸不支持，就唱到他愛聽為止；演戲不動人，就練習到完美為止！愛唱歌的李千那，繞了11年，發行了首張台語專輯《查某囡仔》，不僅得到了爸爸的認同，更用歌聲唱出了自己的人生歷練。

是演員也是歌手，是女兒也是媽媽，或許這就是老天安排的人生旅程吧！李千那自認不是偶像，「希望和所有人都沒有距離」，說到這裡，李千那低頭摸了下肚子上的傷疤，露出微笑，或許這最獨一無二的符號，就是李千那一路上最勇敢的印記。