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《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

記者方良鈺／綜合報導

《超級星光大道》是自2007年1月開始播出的歌唱選秀節目，由陶晶瑩主持，演藝圈內資深音樂人袁惟仁、黃韻玲及知名造型師鄭建國（Roger）等人組成評審團，找來各界擁有好歌喉的素人進行選秀，第一名不僅能獲得高額獎金，更能得到一張唱片合約。歷經8屆選拔捧紅許多人，而當年8位脫穎而出的冠軍選手，近況又是如何呢？

第一屆冠軍－林宥嘉

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲林宥嘉比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

林宥嘉在2006年12月透過《超級星光大道》分區初選成功進入節目，當年才20歲的他，在比賽初期其實並無特別記憶點，直到某次PK淘汰賽中演唱了《走鋼索的人》，具高辨識度的「迷幻」嗓音讓評審大為驚豔，陸續唱紅了《你是我的眼》、《我愛的人》等經典歌曲。

在2007年7月6日總決賽中，林宥嘉以演唱英國搖滾樂團Radiohead的《Creep》奪下25分滿分，同時也締造滿分次數最多、積分最高的佳績，最終順利取得首屆冠軍頭銜。從節目畢業後，林宥嘉即在2008年6月推出首張個人專輯《神秘嘉賓》，星途可以說是一路順遂，在2018年底更成為選秀節目《聲林之王》的導師，提攜後進。

▲▼聲林之王首次進棚-林宥嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲林宥嘉擔任選秀節目《聲林之王》導師。（圖／記者黃克翔攝）

演藝事業順利之餘，林宥嘉2016年在臉書上以短短一句「她說好：）」的貼文，證實向女友丁文琪求婚成功，2017年初登記結婚，2018年7月太太就生下一子「酷比」，家庭事業兩得意。

第二屆冠軍－賴銘偉

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲賴銘偉比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

賴銘偉在加入《超級星光大道》前就擁有長達7年的駐唱經驗，留著一頭捲捲長髮以及極具爆發力的嗓音，一登場就讓人印象深刻，最終也以「未曾坐入失敗區」的完勝紀錄奪下第二屆冠軍寶座。

▲賴銘偉。（圖／翻攝自Facebook／賴銘偉）

▲賴銘偉現在還是會出席大大小小的歌唱活動。（圖／翻攝自Facebook／賴銘偉）

以冠軍之姿出道的賴銘偉，起初先與「星光二班」第七名的選手黃美珍組成「神木與瞳」發行唱片，可惜兩人在2010年發行第二張專輯後，便沉寂了6年都未發片。直到2016年，賴銘偉才終於發行個人首張台語專輯，更入圍金曲最佳台語男歌手獎。

第三屆冠軍－徐佳瑩

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲徐佳瑩比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

徐佳瑩從學生時期就是校園歌唱比賽的常勝軍，於2008年加入第三屆《超級星光大道》，在第六集時以改編傳統戲曲《我身騎白馬》變抒情版，一舉拿下滿分，也讓她成為節目開播以來最快得到滿分的參賽者，憑著唱作俱佳的優異表現，最終順利奪得冠軍。

▲▼徐佳瑩2018「是日救星」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲徐佳瑩2018年舉辦「是日救星」演唱會。（圖／記者張一中攝）

隔年，徐佳瑩便發行了個人首張創作專輯《LaLa首張創作專輯》，此作品在第21屆金曲獎共入圍6項 ，最後奪下最佳新人獎 ，也是第一位從「星光幫」畢業後得金曲獎的歌手。時隔8年，徐佳瑩以專輯《心裡學》獲得金曲最佳國語女歌手獎，同年8月更宣布與導演比爾賈登記結婚，現在不僅是實力備受肯定的歌手，也是幸福人妻。

第四屆冠軍－方宥心

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲方宥心比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

方宥心原名方婉真，自9歲開始就在歌唱比賽中嶄露頭角，爾後卻因升學壓力等等因素，暫退演藝圈。直到2008年8月，她以方宥心之名參賽第四屆《超級星光大道》才重新被觀眾認識，比賽過程中雖然曾遭淘汰，但在敗部復活賽後大放異彩，歷經7個月的比拚最後拿下冠軍。

可惜方宥心的歌手運不如前幾屆冠軍來得順利，比賽結束後遲遲沒有出專輯的機會，反而轉向戲劇方面發展，陸續在《飯糰之家》、《雨後驕陽》等電視劇演出。2017年她甚至以大愛劇場《蘇足》入圍了金鐘戲劇節目女主角獎，隔年以《外鄉女－愛人的選擇》再入圍金鐘迷你劇集女主角。

▲方宥心。（圖／攝影中心攝）

▲方宥心連兩年入圍金鐘獎。（圖／攝影中心攝）

但始終沒有忘記歌手夢的方宥心，因為戲劇的關係演唱到多首知名音樂人荒山亮所製作的歌曲，終於在2018年2月發行了以「方宥心」這名字發行首張個人迷你專輯《心途》。 

第五屆冠軍－孫自佑

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲孫自佑比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

孫自佑大學時就與朋友組樂團，在親友的鼓勵下於2009年3月參加第五屆《超級星光大道》，他與賴銘偉一樣在比賽期間都擁有「未曾坐入失敗區」的不敗戰績，決賽時以張學友的《頭髮亂了》及老鷹合唱團經典之作《Hotel California》奪得高分並獲得冠軍。

▲孫自佑。（圖／翻攝自Facebook／孫自佑DennisSun）

▲孫自佑近況。（圖／翻攝自Facebook／孫自佑DennisSun）

不過孫自佑也是奪冠卻遲遲未發片的歌手之一，沉寂至2013年參加大陸選秀節目《中國夢之聲》才重新翻紅，可惜最後在12強止步。雖然星途不順，但他從來不覺得自己可憐，也帶著這顆樂觀的心持續在演藝圈努力著。

第六屆冠軍－胡夏

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲胡夏比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

來自大陸廣西的胡夏從小就有音樂及歌唱天份，2009年10月孤身來到台灣參加第六屆《超級星光大道》，一副方正的黑框眼鏡加上厚實溫暖的歌聲成為招牌，在14強賽事中，甚至苦練了自己不在行的台語歌曲《家後》，獲得全場唯一滿分，最終決賽則以積分與人氣王競選都壓倒性高分的狀況下，奪得冠軍。

▲胡夏。（圖／微博／胡夏）

▲胡夏在兩岸人氣很旺。（圖／微博／胡夏）

2010年12月胡夏便以冠軍之姿在台灣發行了個人首張專輯《胡 愛夏》，隔年為電影《那些年，我們一起追的女孩》獻唱主題曲《那些年》，憑著一曲爆紅，也讓「胡夏」這個名字深植在觀眾腦海中。爾後也發行了多張專輯及多首戲劇或電影歌曲，包括夯遍兩岸的宮鬥劇《延禧攻略》片尾曲《紅牆嘆》，就是他演唱的。

星光傳奇賽－閻奕格

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲閻奕格比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

閻奕格19歲時就以「踢館魔王」的身分加入第六屆《超級星光大道》，每每上場比賽，總以超強的歌唱實力及穩健台風讓對手為之卻步，創下星光史上唯一連續5週挑戰、5戰全勝的成功紀錄，陶晶瑩甚至稱她為「閻羅王」。

▲▼閻奕格和gail合唱。（圖／華研提供）

▲閻奕格也曾擔任《聲林之王》明星導師。（圖／華研提供）

實力高超的閻奕格在2010年5月便參加特別節目《星光傳奇賽》，由星光一到六班的24位選手再上場PK，她殺出重圍得到最後冠軍，並打破「只要參加過星光踢館賽就拿不到星光冠軍」 的傳說。但閻奕格也並非從「星光幫」畢業後就立即發片，只是演唱了多首電影和電視劇歌曲，直到2017年才真正發行個人首張專輯《我有我自己》 。

第七屆冠軍－李佳薇

▲《超級星光大道》各屆冠軍。（圖／翻攝自YouTube）

▲李佳薇比賽畫面。（圖／翻攝自YouTube／超級星光大道）

來自馬來西亞的李佳薇在大學剛畢業時，便申請來台當交換學生，當年才22歲的她，靠著自己僅剩的積蓄參加第七屆《超級星光大道》，以高超的演唱及高音技巧征服評審及觀眾，奪得冠軍寶座，更創下第一位連續四次拿下滿分的紀錄。

▲▼李佳薇專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳薇日前接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

李佳薇在2011年9月便發行第一張個人專輯，其中主打歌《煎熬》更是以她的16度高亢真音詮釋，奠定「鐵肺」封號；2014年的第二張專輯主打歌《像天堂的懸崖》更得到超過25個以上排行榜的冠軍，再將她推上事業高峰。即使現在已經有多首代表作，但她每次的作品都在求新求變，不再成為「只會飆高音的李佳薇」 。

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超級星光大道, 林宥嘉, 賴銘偉, 徐佳瑩, 方宥心, 孫自佑, 胡夏, 閻奕格, 李佳薇

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