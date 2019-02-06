專訪／第一個出櫃的蕾絲邊女優　椎名空：我拍AV後才對男性有好感

記者蕭采薇／專訪

在有如過江之鯽的日本AV界，女優要被記住是不容易，能夠成為「知名」的TOP級成人片演員，除了美貌、身材，還得有點特色，椎名空就是其中之一。23歲的她拍片對象男女都有，可以承歡在男性之下，也可以是帶給對手女性愉悅的角色。身為第一個出櫃的「蕾絲邊」AV女優，椎名空說：「其實我是開始拍片後，才對男性有好感。」

▲椎名空是第一個公開出櫃的「蕾絲邊」AV女優。（圖／記者季相儒攝）

講到「短髮AV女優」，不少人都會第一個想到椎名空，她不僅是外表帶著帥氣，事實上椎名空也是第一個公開出櫃的AV女優。不諱言自己在戀愛關係中「比較偏向男性角色」的椎名空，「女友名單」也很精彩，她曾和AV女優月島菜菜子交往，分手後改戀AV女優宮崎彩，讓不少粉絲羨慕又嫉妒。

▲椎名空是女同志，公開過的女友也都是知名AV女優。（圖／記者季相儒攝）

相較於其他AV女優為了不影響粉絲看片時的幻想，多會隱藏起自己的私生活，椎名空卻是喜歡大剌剌在社群網站上高調放閃，大尺度「百合女女情」常常是熱議話題。椎名空酷酷地說：「我不會去顧慮大家看到這些照片的心情，因為這樣做才是真實的我，喜歡我的粉絲就能夠接受。」而對於攻擊的聲音，她也淡然的說：「那也不錯，表示他們很在意我。」

▲椎名空一頭短髮是她的標誌。（圖／記者季相儒攝）

早熟的椎名空，早早就有了戀愛經驗，13歲前都是和男生交往，她的「初體驗」也發生在13歲的聖誕夜。椎名空回想道：「那時候一心想變成大人，現在回想起來有點太早了，但既然做了就面對。因為是聖誕夜嘛，氣氛是滿浪漫的，但記憶中就是一開始很痛，想著『原來成為大人要經過這麼痛的事』。」

▲眼神略帶英氣的椎名空，在戀愛關係中也是偏向男性的一方。（圖／記者季相儒攝）

那一次，也就是她在拍AV之前，僅有的「男性經驗」。椎名空說，後來她在街上遇到曝露狂性騷擾，那次的陰影留下了不好的印象，後來也發現自己「不擅長應付男生」，高中時突然開竅，發現自己其實喜歡女生。椎名空對自己的把妹技巧很有自信，她說，一開始搭訕重點就是溫柔，不要嚇到對方。誠懇的問說：「現在有空嗎？」再看對方的表情決定下一步。

▲椎名空初體驗在13歲，那也是她成為AV女優前僅有的「男性經驗」。（圖／記者季相儒攝）



椎名空露出招牌虎牙笑道：「我大概可以看得出來（對方性向），但其實掰彎喜歡的對象這件事也很有成就感。」至於在床上，她也很有紳士風度，「從前戲開始到結束，都是抱著服務對方的心情。」椎名空也分析道：「一開始先探索一遍，看對方表情再去進攻，這點對男女都一樣。」

▲椎名空有著招牌虎牙。（圖／記者季相儒攝）

一開始其實也是因為百合片（女同志AV）好奇才進入圈子，最多人對椎名空的疑問，是和男性拍片時，要如何進入狀態，她坦言：「拍攝的時候只要一喊ACTION，我就會進入角色。」椎名空更老實說：「因為對戲的演員都很溫柔，我開始拍AV之後才對男生有好一點的印象，現在終於沒這麼討厭男性了。」