ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／第一個出櫃的蕾絲邊女優　椎名空：我拍AV後才對男性有好感

記者蕭采薇／專訪

在有如過江之鯽的日本AV界，女優要被記住是不容易，能夠成為「知名」的TOP級成人片演員，除了美貌、身材，還得有點特色，椎名空就是其中之一。23歲的她拍片對象男女都有，可以承歡在男性之下，也可以是帶給對手女性愉悅的角色。身為第一個出櫃的「蕾絲邊」AV女優，椎名空說：「其實我是開始拍片後，才對男性有好感。」

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲椎名空是第一個公開出櫃的「蕾絲邊」AV女優。（圖／記者季相儒攝）

講到「短髮AV女優」，不少人都會第一個想到椎名空，她不僅是外表帶著帥氣，事實上椎名空也是第一個公開出櫃的AV女優。不諱言自己在戀愛關係中「比較偏向男性角色」的椎名空，「女友名單」也很精彩，她曾和AV女優月島菜菜子交往，分手後改戀AV女優宮崎彩，讓不少粉絲羨慕又嫉妒。

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲椎名空是女同志，公開過的女友也都是知名AV女優。（圖／記者季相儒攝）

相較於其他AV女優為了不影響粉絲看片時的幻想，多會隱藏起自己的私生活，椎名空卻是喜歡大剌剌在社群網站上高調放閃，大尺度「百合女女情」常常是熱議話題。椎名空酷酷地說：「我不會去顧慮大家看到這些照片的心情，因為這樣做才是真實的我，喜歡我的粉絲就能夠接受。」而對於攻擊的聲音，她也淡然的說：「那也不錯，表示他們很在意我。」

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲椎名空一頭短髮是她的標誌。（圖／記者季相儒攝）

早熟的椎名空，早早就有了戀愛經驗，13歲前都是和男生交往，她的「初體驗」也發生在13歲的聖誕夜。椎名空回想道：「那時候一心想變成大人，現在回想起來有點太早了，但既然做了就面對。因為是聖誕夜嘛，氣氛是滿浪漫的，但記憶中就是一開始很痛，想著『原來成為大人要經過這麼痛的事』。」

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲眼神略帶英氣的椎名空，在戀愛關係中也是偏向男性的一方。（圖／記者季相儒攝）

那一次，也就是她在拍AV之前，僅有的「男性經驗」。椎名空說，後來她在街上遇到曝露狂性騷擾，那次的陰影留下了不好的印象，後來也發現自己「不擅長應付男生」，高中時突然開竅，發現自己其實喜歡女生。椎名空對自己的把妹技巧很有自信，她說，一開始搭訕重點就是溫柔，不要嚇到對方。誠懇的問說：「現在有空嗎？」再看對方的表情決定下一步。

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲椎名空初體驗在13歲，那也是她成為AV女優前僅有的「男性經驗」。（圖／記者季相儒攝）

椎名空露出招牌虎牙笑道：「我大概可以看得出來（對方性向），但其實掰彎喜歡的對象這件事也很有成就感。」至於在床上，她也很有紳士風度，「從前戲開始到結束，都是抱著服務對方的心情。」椎名空也分析道：「一開始先探索一遍，看對方表情再去進攻，這點對男女都一樣。」

▲▼日本AV女優椎名空專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲椎名空有著招牌虎牙。（圖／記者季相儒攝）

一開始其實也是因為百合片（女同志AV）好奇才進入圈子，最多人對椎名空的疑問，是和男性拍片時，要如何進入狀態，她坦言：「拍攝的時候只要一喊ACTION，我就會進入角色。」椎名空更老實說：「因為對戲的演員都很溫柔，我開始拍AV之後才對男生有好一點的印象，現在終於沒這麼討厭男性了。」

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

康熙愛玩姐妹丼「一次娶4對」！　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

陳妍希「中式婚服」Angelababy也有穿！ 「唯一差別」媲美6新娘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

康熙愛玩姐妹丼「一次娶4對」！　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

陳妍希「中式婚服」Angelababy也有穿！ 「唯一差別」媲美6新娘

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

椎名空, AV女優

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張杰一開唱才驚覺「耳機有問題！」　神cover失誤…網跪了：實力live王
  2. 專訪／第一個出櫃的蕾絲邊女優　椎名空：我拍AV後才對男性有好感
  3. 《移動城市：致命引擎》：又一部除了特效外找不到太多優點的電影
  4. 公婆把她當小孩寵！　小小瑜爽過年「除夕被趕去睡午覺」：我好幸福
  5. 《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況
  6. 網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞
  7. 子瑜見切八段魚肉還在跳嚇翻！釜山必吃《RM》推薦「烤盲鰻」
  8. 港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來
  9. 艾怡良怨天：沒有爆紅過！　被嫌「太用力去唱」
  10. 恭喜！李寶英生下兒子　寶寶名字超甜「藏池晟寵妻心意」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366