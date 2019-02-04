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專訪／從高中司令台唱到高雄巨蛋！八三夭自比「沙漠的花」

記者關韶文／專訪

2018年8月，八三夭首度唱上了台北小巨蛋，而這一唱還是兩場！「一事無成的偉大」將於3月23日前進高雄巨蛋開唱，這段時間團員可沒閒著，把台北場的錄像檔全都重複看了又看，也盼未來將巡演帶到更多城市演出，主唱阿璞表示，「希望可以帶到更多地方，今年就會去世界巡迴，像是美國、日本、韓國、香港、上海、北京，場地時間都還在喬，2019年一定會走完。」

永遠記得阿璞曾在台上這麼說過，而這種感動是永遠不會忘記的，「沒有你們的不看好，我們不會更努力，如果我們是溫室裡的花朵，遲早會凋謝；今天有了這些人灌溉，我們就是沙漠裡的花，也許不美麗但是很堅強、也許不漂亮但是很勇敢，我只有一個小小的願望，希望被八三夭音樂感動的朋友們，希望我們永遠保持初心，永遠這麼勇敢。」

▲▼ 八三夭過年專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 八三夭練團室搬家，更成了團員們的秘密基地 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 八三夭過年專訪 。（圖／記者周書羽攝）

因為有了歌迷的陪伴，八三夭完成了組團的最大夢想「小巨蛋」，以前搭車經過南京敦化路口，遠望的小巨蛋，如今終於開了一場屬於自己的演唱會，阿璞有感而發表示，「以前每天搭車走過敦化，很像夢一場，去唱的時候其實沒有感覺，不會從裡面往外看，但現在很不一樣。」

雖然距離不到半年，八三夭就要移師高雄開唱，但對每一位團員來說，都有著不同的故事，像是霸天當了爸爸、劉逼拆掉了牙套，或許這在我們生活中再平凡不過的改變，但卻是活生生歌迷陪伴八三夭一起長大的證據。

▲▼八三夭。（圖／滾石提供）

▲▼八三夭將於323攻上高雄巨蛋。（圖／滾石提供）

▲▼八三夭。（圖／滾石提供）

團員中最先結婚的小橘，被問到會不會羨慕霸天提前當爸，小橘表示，「這就是人生，先把自己的身體顧好，維持身體健康的機能，才能順利受孕，身體健康很重要。」鼓手阿電在一旁補充笑說，「我之前在家買了一台單槓器，後來就送給霸天，就生出小孩了，不然轉送給小橘好了！」五個大男孩的垃圾話，總是耐人尋味。

從2003年一路玩到了30幾歲，當初在高中他們分屬不同樂團，直到後期才組成八三夭，第一場表演則是在成功高中的司令台，唱著唱著，15年後的今天，他們唱上小巨蛋了，這是一件多麽不容易的事情。

再次唱上萬人舞台，八三夭誓言將巡演30%都翻新，更將在演唱會前推出新的音樂作品。此外，歌單也將調整比例，將許多歌迷在網路上哀嚎的遺珠加入，令人期待。

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