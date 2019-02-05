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艾怡良怨天：沒有爆紅過！　被嫌「太用力去唱」

記者關韶文／專訪

金曲歌后艾怡良相隔2年發行創作專輯《垂直活著，水平留戀著。》，由於這是鍍金後的第一張專輯，艾怡良坦言自己壓力很大，「金曲獎後座力很大，評審讓《我們的總和》入圍很多次，我要打敗《我們的總和》，這樣去想一首歌，這樣就不比美了，為了贏過自己⋯」

選秀節目出身的艾怡良，比過大小比賽，但從來沒有「爆紅」，在得到金曲獎之前，她曾經怨嘆「為什麼不是我？好像大家覺得我很銳利、太用力去唱，雖然我是善意做完專輯，但大家可能一點感覺都沒有。」

「金曲獎真的救了我。」艾怡良這麼形容，「金曲獎至少告訴我，慢慢來，是對的。」因為鍍金後，身旁工作邀約不斷，艾怡良充滿感謝，「我曾經怨天怨地，但是我要跟老天爺道歉，為什麼不讓我爆紅，是因為我還沒學好我要學的東西，我已經承認了，我就慢慢學，但是我要踏實。」

▲▼艾怡良新專輯過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艾怡良鍍金後發行新專輯。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艾怡良新專輯過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

艾怡良鍍金後沉澱兩年，加盟新公司成了張惠妹師妹，在環球唱片發行新專輯。專輯籌備過程中，艾怡良坦言壓力相當大，在2018年10月中只有錄完五首歌，而剩下的五首也還沒寫完。

艾怡良反覆思考，「如果人生盡頭，對最愛的人說什麼？」沒想到就在專輯錄製過程中，高齡90歲的外婆身體器官衰竭進了加護病房，最後決定不做多餘的治療，打算讓外婆回家好好休養，當家屬做了決定後，外婆病情好轉，隔天回到家中，就離開了，艾怡良表示，「大家都放心，她不用受苦了。」

▲▼艾怡良新專輯過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艾怡良沉澱兩年回歸歌壇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艾怡良新專輯過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

或許一切都是老天爺安排，經歷了親人的生離死別，艾怡良回頭面對自己的專輯，突然文思泉湧把剩下五首歌全寫完，但是被問到有沒有一首寫給外婆的歌曲，她則搖搖頭表示沒有。

專輯開門歌《Forever Yang》在網路上大獲好評，原本是一首被彭佳慧退貨的歌曲，艾怡良拿回來唱時一度很排斥，「一開始是為了更有經驗的女神寫的，我想說我一個小屁孩怎麼可能懂，但或許因為故事的堆疊，我更知道怎麼唱這首歌。」相較一年前的Demo，艾怡良笑說自己變得更溫柔，「發表前給身邊許多人聽過，搞哭了很多人，我就很滿足了。」

▲▼艾怡良新專輯過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艾怡良拍攝時玩起現場道具，相當開心。（圖／記者李毓康攝）

▲▼艾怡良新專輯過年專訪。（圖／記者李毓康攝） 

《Forever Yang》邀來余靜萍擔任MV導演，短短3週就突破250萬點擊，當時經紀人向余靜萍提出邀請，余靜萍並沒有馬上答應，但聽完《Forever Yang》後就立刻點頭了。被問到邀請余靜萍是否和盧凱彤離開有關，艾怡良則說，「確實聯繫到她是在事情發生後，但我們不去探究，因為她要說的話都在MV裡，現在的她很勇敢。」

艾怡良交出一張自己很滿意的作品，她形容《垂直活著，水平留戀著。》是百分百的艾怡良，也自認現在是最舒服的狀態。專輯好評不斷，目標是否鎖定2019金曲獎，艾怡良笑說，「只求一張門票，至少讓我去看神仙打架。」比「最佳女歌手」獎項，她更盼「專輯」能獲得更多肯定。

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