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影帝不會比手指愛心　「瞄旁邊偷學」被抓包氣PUPU：給我等著！

記者傅家妤／綜合報導

大陸影帝劉燁日前出席「2018微博之夜」，坐再林志玲身邊嗑瓜子的畫面，逗樂不少網友，畫面也在微博上引起瘋傳。近日他還被抓包不會比「手指愛心」，在台上拍大合照時偷瞄旁人悄悄地學，嘗試了好幾次後才終於成功，讓眾人笑翻。

▲劉燁。（圖／翻攝自微博／草圖君、劉燁）

▲劉燁不會比手指愛心被抓包。（圖／翻攝自微博／草圖君）

大陸知名網紅「草圖君」以P圖技術了得著稱，與一眾明星藝人私下的交情也非常好，經常會用藝人的照片P上逗趣的特效或文字，吸引不少網友關注。近日他在微博上曬出了一組劉燁在「2018微博之夜」上，模仿旁人比「手指愛心」的過程，還為對方加上字幕旁白，逗樂一票網友。

▲劉燁。（圖／翻攝自微博／草圖君、劉燁）

▲劉燁學習比手指愛心。（圖／翻攝自微博／草圖君）

畫面中，只見劉燁與鋼琴家郎朗、演員黃曉明、楊冪、陳坤等人，並列站成一排，期間主持人要求眾人對鏡頭比個「手指愛心」，沒想到留劉燁似乎不知道怎麼做，左顧右盼了一陣才意會過來，模仿旁人比手指愛心，他在嘗試了數次後才終於成功，隨後還露出得意的表情，草圖君在旁邊幫他加上了旁白：「冪冪妳看我比的，哥厲害吧，哈哈哈哈哈。」搭配上劉燁笑容滿面神情，非常傳神。

▲劉燁。（圖／翻攝自微博／草圖君、劉燁）

▲劉燁成功了露出燦笑。（圖／翻攝自微博／草圖君）

劉燁本人也被釣出回應，看到該組畫面後，他佯裝惱羞成怒地回應：「草圖，你給我等著！」隨後還搭配一個生氣的神情，笑翻眾人。

►觀看劉燁學比手指愛心完整畫面請點這裡

▲劉燁。（圖／翻攝自微博／草圖君、劉燁）

▲劉燁回應。（圖／翻攝自微博／劉燁）

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