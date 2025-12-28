29歲初代美妝網紅Daddoa逝世！才宣布考研究所…曾創千萬傳奇紀錄

記者陳芊秀／綜合報導

南韓美妝圈傳來噩耗！被視為初代美妝網紅Daddoa（다또아）於12月16日辭世，享年29歲。她曾在社群平台Cyworld創下年訪客數破1000萬人次的紀錄，生前正在專心準備攻讀研究所，不料傳出噩耗震驚各界。

▲南韓初代美妝網紅Daddoa逝世，享年29歲。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒報導，Daddoa經紀公司Leferi於24日宣布，Daddoa已於本月16日過世。隨後，公司依照家屬意願，懇請媒體與大眾避免不實猜測與臆測性報導，能夠靜靜悼念逝者。Leferi董事長崔仁錫表示：「Daddoa不僅是初代YouTuber，更是最早證明K-Beauty具備全球化潛力的人物之一。」有關Daddoa的具體死因則沒有對外公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Daddoa於1996年出生，高中時期曾赴寮國留學，並開啟個人美妝部落格，在Cyworld創下年訪客破千萬的驚人紀錄，一躍成為傳奇級網紅。她2014年開設YouTube頻道後也火速爆紅，曾與中國大陸串流平台「優酷」簽下獨家合約，在亞洲地區也深具影響力。

▲經紀公司24日發訃聞證實Daddoa離世。（圖／翻攝自韓網）

而Daddoa選擇暫別創作舞台，專心完成自高中起便未中斷的學業，YouTube至今仍超過111萬訂閱，最近一次更新影片是4年前。今年初曾宣布準備考研究所的消息，獲得粉絲支持，不料卻驟然離世，令海內外粉絲震驚不捨。她的所屬公司也呼籲大眾：「請尊重逝者與其家人，靜心哀悼，讓Daddoa能在安寧中離去。」

▲Daddoa的YouTube最近一次更新已經是4年前。（圖／翻攝自YouTube）