戴佩妮台上宣布「票賣太差」取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮近日無預警宣布取消北京及廣州的演唱會，在台上落淚表示杭州站將成為她在大陸舉辦的「雙生火焰」巡演最後一場，對於取消原因，她也大方坦承是「票房不理想」，不想讓大家揣測，因此選擇在現場向粉絲坦誠。

在成都的演唱會上，戴佩妮含淚宣布取消原定於2026年1月13日的北京站和未公布日期的廣州站，1月17日的杭州站將成為大陸巡演的最後一場，她坦言這次巡演的舞台砸了高成本製作，如360°旋轉指環舞台和12公的鋼絲，製作成本遠超票房收入。

戴佩妮表示，成都站的觀眾互動冷淡，讓她感受到市場的困境，無奈之下只能做出取消的決定，也不願隱瞞粉絲，「根本不在乎面子不面子的問題，一直都不避避諱這樣一個場面，如果自己做不好，就承認自己做不好，不會強撐著我怎麽樣怎麽樣，然後要大家幫我一直吹的很厲害…」

網上對此事討論熱烈，有粉絲表示「戴佩妮宣布取消演唱會這件事情很有女王風範」，戴佩妮在台上說道：「我現在想站在這個地方，找到呼吸、把身體找回來。不再下決定，不再急著證明誰對誰錯。我們只需要允許事情的發生，然後允許任何的情緒起伏，因為不允許本身就會造成內耗。」感動上萬歌迷。