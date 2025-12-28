李聖傑慶功遇強震嘆：活在當下　開唱哽咽為「祂」留空位！

▲李聖傑慶功聯訪。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

李聖傑等了26年，昨（27日）終於一連兩天站上台北小巨蛋舞台，演出後，他在小巨蛋慶功受訪卻遇4級地震，晃動超過一分鐘，現場鋼筋狂搖、手機國家級警報大響，他與所有媒體一度也暫停訪問，杵台上等待超過1分鐘，大家也只能靜等地震結束，李聖傑臨危不亂表示：「還好，我們活在當下。」

慶功訪談雖強遇大地震一度中斷，李聖傑表示活在當下，卻也坦言，真正站上舞台的那一刻，心情比想像中還要複雜，「隔了26年，一個歌手能再站在這個舞台，其實從來沒有想過。」回首這些年，遇過的人、經歷的事，都在那一瞬間湧上心頭，他感慨說：「珍惜、用愛去看，就會知道每一步都很不容易。」

演唱過程裡，他不諱言幾度差點落淚，從《靠近》、《擦肩而過》或是《最美的遺憾》，每一首歌曲都藏著滿滿情緒，「真的很多畫面一閃而過就想哭。」但他強制把情緒收住，只為留下最好的聲音給觀眾，「我想把好的聲音留給大家。」

而他也特別為已故音樂人屠穎留了空位，李聖傑哽咽透露：「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場。」他也希望能用音樂，向老師道出一些來不及說出口的話，接下來，他也將前往馬來西亞繼續巡演，場地規模達1萬多人，期望整體製作能更精緻化，而身為高雄人的他，也沒忘記家鄉，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會。」

