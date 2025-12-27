ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王ADEN昔想偷親《不熙娣》班底
全台血庫只夠用6天
饅頭媽辣曬孕肚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃妃 吉董 鍾明軒 王宇婕 葉珂 朱孝天 邱宇辰 Winter

五月天阿信摔落舞台「竟遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望！

記者蔡琛儀／台中報導

五月天阿信日前在上海「F✦FOREVER恆星之城」演唱會上不慎摔落舞台，事後報平安表示自己沒事，今（27日）他火速歸隊五月天，重返台中洲際棒球場開唱，整個人相當精神奕奕，只是左手仍可見到先前跌倒受傷時，貼著OK蹦的痕跡，在演出尾聲唱到〈憨人〉時，阿信也主動提到自己摔倒的事，還爆料被五月天其他團員傳訊息取笑。

▲▼五月天台中演唱會day1。（圖／相信音樂提供）

▲五月天阿信發生摔落舞台意外後首次露面。（圖／相信音樂提供）

阿信說，「2025年最特別的一件事情，就是這25年來我第一次在舞台上摔進一個洞裡。」跌倒後，或許是因過度驚嚇，他在演唱會最後急問身邊的夥伴，「我個人的那段我有唱嗎？我〈盛夏光年〉唱了嗎？〈乾杯〉唱了嗎？我中間的talking說了沒？〈突然好想你〉唱了嗎？我有唱到〈恆星不忘〉嗎？我有比很多手勢嗎？」工作人員則安慰他：「阿信你有，你唱了，而且今天唱得很好。」

回憶當時摔落舞台，阿信說只記得眼睛張開時，看到言承旭、周渝民、吳建豪三張帥臉看著他，「我相信現場很多女生可能會有點羨慕吧，但是請你們不要用生命危險來換喔。」下台後他才發現手機已被200多則訊息灌爆，像是很久不見的老同學、老朋友，星友周杰倫、林俊傑、陳綺貞、劉若英、丁噹、蕭秉治、鼓鼓，「還有很多真的好久沒有聯絡的朋友通通都炸出來了。」

▲▼五月天台中演唱會day1。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天瑪莎、怪獸。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天台中演唱會day1。（圖／相信音樂提供）

接著他話鋒一轉，「在這裡面，我很失望，只有四封簡訊是在笑我，我告訴你們是哪四個人。」隨後他轉過身面對身後微笑望著他的四名團員，「我想我不用說，啊你們也都知道，兄弟是這樣當的嗎？」收起玩笑，阿信感性說：「在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們四個相信我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定會站在這裡，等待我，回到五月天。」

最後阿信高喊：「我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心，最後，我想要你們很大很大很大的聲音，緊緊地擁抱著我，告訴我，你們的愛！」讓全場萬名歌迷紛紛高聲為他打氣，並在〈心中沒別人〉的音樂中，留下溫馨的畫面。

▲▼五月天台中演唱會day1。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天石頭、冠佑。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天台中演唱會day1。（圖／相信音樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

五月天阿信怪獸瑪莎石頭冠佑

推薦閱讀

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

13小時前

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

11小時前

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　燦笑羞喊：為他豁出去

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　燦笑羞喊：為他豁出去

6小時前

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

14小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

12/26 23:02

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

11小時前

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

12/26 23:18

五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望

五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望

1小時前

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

12/26 19:50

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

12/26 00:29

「無性婚姻不成立！」　向太爆向華強77歲還能啪啪啪：婚前一定要試車

「無性婚姻不成立！」　向太爆向華強77歲還能啪啪啪：婚前一定要試車

8小時前

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

14小時前

熱門影音

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」

霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
安心亞徵友反應

安心亞徵友反應
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

看更多

Stray Kids鉉辰在舞台弄丟耳環　Felix找到大喊:8千萬!!!

即時新聞

12分鐘前2

李聖傑受訪一半地震狂搖！　緊急中斷嚇傻：忘了要講什麼了

1小時前10

綜藝天王小巨蛋開唱！　下秒突「激烈爆咳」李聖傑看呆

1小時前73

五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望

1小時前0

李聖傑攻蛋公開女伴！　「激似郭碧婷」超狂背景曝光

2小時前20

陳詩媛認「婚禮後每天都在焦慮」　吐心聲：不知道能做些什麼

2小時前144

五月天獻唱「致敬北捷英雄余家昶」　阿信：我們都想記得這名字

2小時前20

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

2小時前21

饅頭媽倒數2月卸貨！「蕾絲透視衣」辣曬孕肚　真實身材被拍

3小時前20

王陽明感性「驚訝妳還在」　10年婚告白蔡詩芸：每一世都要找到妳

3小時前10

翁立友自曝跟香蕉哥哥同年　感謝陽帆是他的「財神爺」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜「超辣前妻」深夜全說了！
    13小時前3432
  2. 王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！
    11小時前4831
  3. 林志玲「站C位跳啦啦隊」甜笑熱舞
    6小時前4027
  4. 七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚
    14小時前104
  5. 她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！
    12/26 23:02308
  6. 黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押
    11小時前104
  7. 鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」
    12/26 23:182624
  8. 五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」：我很失望
    1小時前123
  9. 董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母
    12/26 19:50167
  10. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    12/26 00:292022
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合