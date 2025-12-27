五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望

記者蔡琛儀／台中報導

五月天阿信日前在上海「F✦FOREVER恆星之城」演唱會上不慎摔落舞台，事後報平安表示自己沒事，今（27日）他火速歸隊五月天，重返台中洲際棒球場開唱，整個人相當精神奕奕，只是左手仍可見到先前跌倒受傷時，貼著OK蹦的痕跡，在演出尾聲唱到〈憨人〉時，阿信也主動提到自己摔倒的事，還爆料被五月天其他團員傳訊息取笑。

▲五月天阿信發生摔落舞台意外後首次露面。（圖／相信音樂提供）

阿信說，「2025年最特別的一件事情，就是這25年來我第一次在舞台上摔進一個洞裡。」跌倒後，或許是因過度驚嚇，他在演唱會最後急問身邊的夥伴，「我個人的那段我有唱嗎？我〈盛夏光年〉唱了嗎？〈乾杯〉唱了嗎？我中間的talking說了沒？〈突然好想你〉唱了嗎？我有唱到〈恆星不忘〉嗎？我有比很多手勢嗎？」工作人員則安慰他：「阿信你有，你唱了，而且今天唱得很好。」

回憶當時摔落舞台，阿信說只記得眼睛張開時，看到言承旭、周渝民、吳建豪三張帥臉看著他，「我相信現場很多女生可能會有點羨慕吧，但是請你們不要用生命危險來換喔。」下台後他才發現手機已被200多則訊息灌爆，像是很久不見的老同學、老朋友，星友周杰倫、林俊傑、陳綺貞、劉若英、丁噹、蕭秉治、鼓鼓，「還有很多真的好久沒有聯絡的朋友通通都炸出來了。」

▲▼五月天瑪莎、怪獸。（圖／相信音樂提供）

接著他話鋒一轉，「在這裡面，我很失望，只有四封簡訊是在笑我，我告訴你們是哪四個人。」隨後他轉過身面對身後微笑望著他的四名團員，「我想我不用說，啊你們也都知道，兄弟是這樣當的嗎？」收起玩笑，阿信感性說：「在所有人都怕你因為跌倒而受傷的時候，只有他們四個相信我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定會站在這裡，等待我，回到五月天。」

最後阿信高喊：「我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心，最後，我想要你們很大很大很大的聲音，緊緊地擁抱著我，告訴我，你們的愛！」讓全場萬名歌迷紛紛高聲為他打氣，並在〈心中沒別人〉的音樂中，留下溫馨的畫面。

▲▼五月天石頭、冠佑。（圖／相信音樂提供）