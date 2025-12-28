「釜山女神」全妝逛東區0人認出！自嘲再努力…結局神反轉

記者王靖淳／綜合報導

來自南韓釜山的啦啦隊女神李皓禎平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，昨（27）日她就在Threads發文透露，自己化全妝逛東區結果沒人認出，為此她忍不住自嘲：「看來我得再努力一下。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲李皓禎。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong）

李皓禎透露自己「因為有需要買的東西」，所以特地前往台北熱鬧的東區逛街採買，這也是她「好久沒去東區走走」的難得時光。為了這趟出門，她顯然精心打扮了一番，表示自己當天「明明是全妝」的狀態，原以為會被粉絲認出，沒想到在人來人往的街頭晃了一圈，結果卻讓她大失所望，「居然沒有人認出我。」

就在李皓禎感到些許受挫之際，劇情的發展卻在稍後的用餐時間迎來轉折。她在文中提到，在結束採買行程後去吃飯時，原以為會延續無人相識的氛圍，沒想到餐廳的老闆眼尖，立刻就發現她，「老闆認出我還招待我。」對於自己在街上精心打扮沒被認出，但在餐廳卻被熱情招待的狀況，她既好氣又好笑地寫下：「……我到底算什麼呢？」

▲李皓禎逛街全妝沒人認出。（圖／翻攝自Threads／leehozeong）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，許多人也紛紛安慰她別想太多，並指出路人之所以沒有上前搭話，猜想其實背後原因是「推測是怕打擾到皓禎的因素居多」，深怕貿然上前會影響到她的行程，所以「就算認出來也不會打呼。」