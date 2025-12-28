《請回答1988》珍珠暴風長大！10年後重逢媽媽、哥哥　全場哭出來

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《請回答1988》於2015年播出時掀起廣大迴響，在海內外都相當受歡迎。該劇在今年迎接播出十周年，劇組也特別齊聚拍攝綜藝節目。最新一集裡，製作單位驚喜邀請童星「珍珠」到場，飾演她媽媽的演員金善映感動到當場哭出來。

▲《請回答1988》珍珠10年後暴風長大。（圖／翻攝自十五夜YouTube）

綜藝節目《請回答1988 10週年》集合劇裡所有演員，可惜的是，飾演「珍珠」的童星金雪沒能全程參與，她在最新一集裡驚喜現身，當年可愛又萌的肉肉臉頰還在，但10年之間身高抽高許多，露出害羞笑容，相當靦腆。

▲▼惠利、寶劍都嚇到。（圖／翻攝自十五夜YouTube）

童星金雪突然現身，讓全場演員都驚訝不已，朴寶劍嚇到嘴巴張開從位置上站起來，惠利也驚訝地看著製作單位，而飾演她媽媽的演員金善映當場場哭出來，她的「哥哥」高庚杓跟著落淚，現場氣氛瞬間。

▲▼金善映、高庚杓感動到哭了。（圖／翻攝自十五夜YouTube）



對於金雪突然來訪，金善映驚呼：「完全沒有想到！」高庚杓也附和「真的」，所有演員都用溫馨的眼光看著她，現場洋溢著滿滿感動與懷念氣氛，彷彿時光倒流回到當年拍攝《請回答1988》的歲月，也讓觀眾深刻感受到這部作品跨越10年的深厚情感連結。