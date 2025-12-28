Popu Lady寶兒罕見脫了！破尺度出寫真「幾乎全裸入鏡」　驚人體脂曝光

記者孟育民／台北報導

Popu Lady成員、富邦啦啦隊女神寶兒推出個人寫真書《Babe Fantasy》，以從未挑戰過的性感尺度震撼粉絲！她為拍攝狂練核心、飲控、穿腹帶塑形，拍攝期間更遇到颱風仍敬業完拍。她今（28日）出席新書分享見面會，一進到會場看到滿滿人潮，立即感動落淚。她笑說：「沒想到現場有這麼多人來，所以我一進來看到這麼多人嚇到了！原來還有這麼多人支持我，謝謝大家！」

▲寶兒公主造型獻愛心給粉絲 。（圖／創意市集出版社提供）

為呈現完美體態，寶兒在拍攝前除了嚴格的飲控，還進行高強度健身訓練，核心、腹肌天天操不間斷，再搭配嚴格飲控與每日腹帶塑形，還親自做推脂、油推讓線條更細緻。談及這本寫真集尺度，她笑說：「我整本寫真書都是大突破，因為以前Popu Lady有發過一本，但當時最大尺度只到泳裝，這次是女孩轉變女人的小性感，因為我裡面除了泳衣，還有類睡衣，裡面有看似全裸的照片，但有做好防護措施。」

▲寶兒為了此本寫真集拼了 。（圖／創意市集出版社提供）

拍攝期間她一度瘦到41公斤、腰圍僅有21吋、體脂剩18%，BMI更只有16.1，體內年齡量出18歲，出版社稱寶兒為達目標，絕對是敬業又對自己狠心的極致代表。寶兒說：「如果我現在不做這件事，以後就不會再那麼漂亮了，我覺得可以有一個作品能有漂亮的回憶。」



