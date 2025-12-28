炎亞綸罕謝飛輪海：始終是我的起點！　「那些相遇都算數」惹哭粉絲

記者田暐瑋／綜合報導

飛輪海2005年出道，由汪東城、辰亦儒、吳尊、炎亞綸組成，曾叱咤台灣歌壇，炎亞綸曾坦言飛輪海解散的原因，如是因為和汪東城有未能解開的心結。28日是飛輪海成軍 20週年的日子，炎亞綸發文抒發心情，強調飛輪海始終是他的起點，是他第一次被世界看見的地方，感性說：「謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得。」

炎亞綸罕見發文對飛輪海抒發心聲，表示20年的時光並非只是一句話就能帶過，能夠走到今天，是一份需要被珍惜的幸運，「關於飛輪海，我想誠實、也想完整地說。我們在 2011 年之後，沒有再以團體的形式一起活動，但這並不代表那段經歷被否定，或被抹去。事實是，我們都在各自選擇的人生裡前行，用不同的步伐，走向各自認為重要的方向。」

▲炎亞綸罕見提到飛輪海。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）



關於飛輪海，炎亞綸仍然會回望那段過去，「那並不是停留在過去，而是理解一個人，如何從集體中長出自己。」也誠實整理當時的心境，「飛輪海，始終是我的起點。是我第一次被世界看見的地方，也是在很年輕的時候，就教會我責任、紀律與承擔的地方。這份養分，無論人生走到哪裡，都不會消失。」

最後，炎亞綸誠摯地向所有在不同階段、不同距離陪伴他的人表達感謝，「那份支持，我都珍惜。」他期許未來能夠帶著更多理解，也帶著更穩定的自己繼續前行，「希望我們都能平靜地說一句——那段青春沒有被浪費，那些相遇，都算數。謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得。」

全文：

二十年，真的不是一句話就能帶過的時間。

能在這條路上走到今天，我始終覺得，這是一份需要被珍惜的幸運。

今天，對我來說，不只是個人的出道二十週年，

同時也是 飛輪海 成軍二十週年的日子。

這個節點，值得被好好記住，也值得被溫柔地回望。

這二十年間，我並不是一個人走過來的。

在我還不夠成熟、還在學習如何面對世界的時候，

有很多人用不同的方式出現在我生命裡——

有些陪伴得很近，有些站得比較遠，

但那些願意付出時間與理解的心意，我一直都放在心上。

關於飛輪海，我想誠實、也想完整地說。

我們在 2011 年之後，沒有再以團體的形式一起活動，

但這並不代表那段經歷被否定，或被抹去。

事實是，我們都在各自選擇的人生裡前行，

用不同的步伐，走向各自認為重要的方向。

這些年，包含直到近期的訪談裡，

我仍然會回望那段過去，也誠實整理當時的心境。

那並不是停留在過去，

而是理解一個人，如何從集體中長出自己。

時間讓我學會，經歷可以被重新理解，

而感謝，可以在更成熟的時候被說出口。

飛輪海，始終是我的起點。

是我第一次被世界看見的地方，

也是在很年輕的時候，就教會我責任、紀律與承擔的地方。

這份養分，無論人生走到哪裡，都不會消失。

我也想，安靜地說一句謝謝。

謝謝那些在不同階段、不同距離，

願意把時間、情感，甚至青春的一部分，與我同行的人。

不論陪我走過的是哪一段、哪一個角色、哪一個時期，

那份支持，我都珍惜。

二十年，並不是為了證明什麼，

而是讓我更清楚，什麼值得被留下。

未來我會繼續往前，

帶著更多理解，也帶著更穩定的自己。

如果有一天回頭看今天，

希望我們都能平靜地說一句——

那段青春沒有被浪費，

那些相遇，都算數。

謝謝你們。

這份陪伴，我會一直記得。