高一女生被攔拍照！爸竟是大咖演員
昨夜強震、921、403哪次最晃？
美實境秀男星性侵2毛孩！
高一女學生被攔住拍照！精緻五官有演員長相　爸爸竟是大咖演員

記者吳睿慈／綜合報導

南韓專業攝影頻道「Jaggada」影片主題為在路上隨機尋找民眾拍照，最新一集攝影師前往鬧區弘大，找上一位高一女學生拍照，攝影師稱讚她「有演員的長相」，沒想到，女學生真實身份竟是知名演員鄭雄仁的二女兒，當年她曾出演《爸爸去哪兒》，如今長成亭亭玉立的少女，震驚韓網。

▲▼高一女學生被攔住拍照！精緻五官有演員長相　爸爸竟是大咖演員。（圖／翻攝自「Jaggada」頻道）

▲▼高一女學生被讚五官很有演員感覺。（圖／翻攝自「Jaggada」頻道）

▲▼高一女學生被攔住拍照！精緻五官有演員長相　爸爸竟是大咖演員。（圖／翻攝自「Jaggada」頻道）

「Jaggada」攝影頻道經常走上街頭找路人拍照，最新一集裡，一位長相甜美的女學生被選中，她透露自己就讀高中一年級，由於她長得氣質又甜美，被攝影師稱讚「是可以成為演員的長相」，但她聽到稱讚後笑得很害羞。

▲▼ ▲▼高一女學生被攔住拍照！精緻五官有演員長相　爸爸竟是大咖演員。（圖／翻攝自MBC YouTube、paentactors_official IG）

▲▼鄭素允當年隨著爸爸出演《爸爸去哪兒》。（圖／翻攝自MBC YouTube、paentactors_official IG）

▲▼ ▲▼高一女學生被攔住拍照！精緻五官有演員長相　爸爸竟是大咖演員。（圖／翻攝自MBC YouTube、paentactors_official IG）

攝影師拍下幾張成品後，再度給予肯定「妳真的就是演員長相」女學生才害羞地透露「其實我有出演過電視」，原來她是知名演員鄭雄仁的二女兒鄭素允，過去曾經隨著爸爸出演《爸爸去哪兒》。

鄭素允當年出演《爸爸去哪兒》時只有5歲，主要出演者雖然是姊姊鄭世允，但她不時也會跟著亮相，而家裡的老三妹妹多允最古靈精怪，三姐妹的魅力擄獲觀眾。如今老二鄭素允已經是高一學生，令粉絲驚呼「長好大了」、「時間過得真快」。

影片請點我

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

