《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生…攝影棚急撤

台灣東部海域昨日（27）深夜11點05分發生規模7.0地震，全台各地明顯感受到天搖地動。而當時《週末最強大》正在錄影中，鏡頭意外錄下當時攝影棚的狀況，現場11位藝人緊急護頭撤離！

畫面中，《週末最強大》正在錄「現代包青天」單元，一位工作人員戴著鴨舌帽身穿鵝黃色上衣確認完離開，鏡頭前包括胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11人穿著古裝戲服，結果還沒開演，現場開始發生劇烈搖晃，有人忍不住尖叫，眾人陸續護著頭離開，鏡頭視角逐漸往上拍，原來當時眾人頭頂上有眾多大型照明燈，且大燈都在搖晃中。主持人胡瓜當時情緒最為鎮定，撤離時還安撫大家「別急別急」，隨著搖晃程度越來越大，他也忍不住脫口：「我們只是二樓呢，這要是一般家裡受不了。」

《週末最強大》透過社群平台上傳影片，發文「23：05錄影！居然遇到地震，燈晃超大」。網友發現當時正在演下跪的楊繡惠獨自扶椅子站起來，留言關心「扶一下繡惠姐啦。跪著在地震的時候要站起來很辛苦捏」、「白雲員外自顧自的走掉，也不扶一下繡惠姐」。網友驚訝節目深夜還在錄影，紛紛留言「大家都辛苦了還在工作 ，平安無事」、「辛苦了，大家要小心」、「包青天震怒」、「實在有夠大，然後瓜哥也太淡定哈哈哈，果然是大哥，大家辛苦了」、「鏡頭前的瓶子穩如泰山」、「這麼晚還錄影辛苦了，希望都平平安安最重要」。

