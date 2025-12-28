ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王ADEN昔想偷親《不熙娣》班底
全台血庫只夠用6天
饅頭媽辣曬孕肚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李國超 曹雨婷 五月天 阿信 小煜 李聖傑 王ADEN 王思佳

《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生…攝影棚急撤

記者陳芊秀／綜合報導

台灣東部海域昨日（27）深夜11點05分發生規模7.0地震，全台各地明顯感受到天搖地動。而當時《週末最強大》正在錄影中，鏡頭意外錄下當時攝影棚的狀況，現場11位藝人緊急護頭撤離！

▲▼《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生。（圖／翻攝自臉書）

▲《週末最強大》深夜錄影中，突然遇上7.0強震。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，《週末最強大》正在錄「現代包青天」單元，一位工作人員戴著鴨舌帽身穿鵝黃色上衣確認完離開，鏡頭前包括胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11人穿著古裝戲服，結果還沒開演，現場開始發生劇烈搖晃，有人忍不住尖叫，眾人陸續護著頭離開，鏡頭視角逐漸往上拍，原來當時眾人頭頂上有眾多大型照明燈，且大燈都在搖晃中。主持人胡瓜當時情緒最為鎮定，撤離時還安撫大家「別急別急」，隨著搖晃程度越來越大，他也忍不住脫口：「我們只是二樓呢，這要是一般家裡受不了。」

▲▼《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生。（圖／翻攝自臉書）

▲《週末最強大》錄影前眾人準備中。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生。（圖／翻攝自臉書）

▲地震天搖地動，眾人開始護頭離開，胡瓜安撫大家。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生。（圖／翻攝自臉書）

▲地震威力大，胡瓜脫口：「我們只是二樓呢。」（圖／翻攝自臉書）

《週末最強大》透過社群平台上傳影片，發文「23：05錄影！居然遇到地震，燈晃超大」。網友發現當時正在演下跪的楊繡惠獨自扶椅子站起來，留言關心「扶一下繡惠姐啦。跪著在地震的時候要站起來很辛苦捏」、「白雲員外自顧自的走掉，也不扶一下繡惠姐」。網友驚訝節目深夜還在錄影，紛紛留言「大家都辛苦了還在工作 ，平安無事」、「辛苦了，大家要小心」、「包青天震怒」、「實在有夠大，然後瓜哥也太淡定哈哈哈，果然是大哥，大家辛苦了」、「鏡頭前的瓶子穩如泰山」、「這麼晚還錄影辛苦了，希望都平平安安最重要」。

▲▼楊繡惠當時演下跪狀態，碰上地震站起來略吃力，網友心疼。（圖／翻攝自臉書）

▲楊繡惠（左2）當時演下跪狀態，碰上地震站起來略吃力，網友心疼。（圖／翻攝自臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

週末最強大胡瓜

推薦閱讀

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

11小時前

五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望

五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望

10小時前

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

22小時前

《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生…攝影棚急撤

《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生…攝影棚急撤

1小時前

李聖傑受訪一半地震狂搖！　緊急中斷嚇傻：忘了要講什麼了

李聖傑受訪一半地震狂搖！　緊急中斷嚇傻：忘了要講什麼了

9小時前

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

20小時前

7.0強震當天王思佳曾發文「聽見嗡嗡聲」！網友看傻朝聖：預言家

7.0強震當天王思佳曾發文「聽見嗡嗡聲」！網友看傻朝聖：預言家

7小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

12/26 23:02

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　燦笑羞喊：為他豁出去

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　燦笑羞喊：為他豁出去

15小時前

綜藝天王小巨蛋開唱！　下秒突「激烈爆咳」李聖傑看呆

綜藝天王小巨蛋開唱！　下秒突「激烈爆咳」李聖傑看呆

10小時前

朱孝天開撕團隊「微博暴風漲粉」　拍片商業報價遭起底

朱孝天開撕團隊「微博暴風漲粉」　拍片商業報價遭起底

13小時前

饅頭媽倒數2月卸貨！「蕾絲透視衣」辣曬孕肚　真實身材被拍

饅頭媽倒數2月卸貨！「蕾絲透視衣」辣曬孕肚　真實身材被拍

11小時前

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵
D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！

D.O.從金宇彬婚禮衝回MMA表演 　合體EXO..經典歌引回憶殺！
東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
當爸爸說要買單　Me：（有分擔但不多）

當爸爸說要買單　Me：（有分擔但不多）
李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉
杜德偉兒子好古錐　急著下台吃三明治XD

杜德偉兒子好古錐　急著下台吃三明治XD
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

MIMI.李泳知不知道凱旋門　李恩智急喊「關攝影機」：形象變好差！

MIMI.李泳知不知道凱旋門　李恩智急喊「關攝影機」：形象變好差！

杜德偉攻蛋「7歲兒子突登場」　合唱完..急跑下台吃三明治XD

杜德偉攻蛋「7歲兒子突登場」　合唱完..急跑下台吃三明治XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

哈哈叫兒子抱劉在錫：是你乾爹！　爆料媽媽「花很多錢儲值遊戲XD」

哈哈叫兒子抱劉在錫：是你乾爹！　爆料媽媽「花很多錢儲值遊戲XD」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

孫藝真嫁玄彬「被誇幸運」　「霸氣神回覆」笑翻了XD

孫藝真嫁玄彬「被誇幸運」　「霸氣神回覆」笑翻了XD

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

看更多

【最壞身教】男咆哮失控大鬧捷運站　站務員持鋼叉、盾牌制伏

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

天王周杰倫追劇驚呆！　阿Ken竟演過八點檔《青龍好漢》嫩樣曝光

48分鐘前20

12月28日星座運勢／天蠍告白成功！水瓶備受寵愛　天秤與曖昧交往

1小時前26

《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生…攝影棚急撤

2小時前1

斷聯6年激情爆發！虞書欣主動「跨坐獻吻」　《雙軌》偽骨科禁忌戀甜炸

9小時前24

李聖傑受訪一半地震狂搖！　緊急中斷嚇傻：忘了要講什麼了

10小時前10

綜藝天王小巨蛋開唱！　下秒突「激烈爆咳」李聖傑看呆

10小時前86

五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」　不忍揭身分：我很失望

10小時前0

李聖傑攻蛋公開女伴！　「激似郭碧婷」超狂背景曝光

11小時前50

陳詩媛認「婚禮後每天都在焦慮」　吐心聲：不知道能做些什麼

11小時前175

五月天獻唱「致敬北捷英雄余家昶」　阿信：我們都想記得這名字

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李國超突到工會退保理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」
    11小時前4
  2. 五月天阿信摔落舞台「遭4大咖傳訊嘲笑」：我很失望
    10小時前166
  3. 小煜「超辣前妻」深夜全說了！
    22小時前3432
  4. 《週末最強大》深夜錄影遇7.0強震！11藝人護頭逃生
    1小時前5
  5. 李聖傑受訪一半地震狂搖！　緊急中斷嚇傻：忘了要講什麼了
    9小時前44
  6. 王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！
    20小時前4831
  7. 7.0強震當天王思佳曾聽見嗡嗡聲！網傻眼朝聖
    7小時前411
  8. 她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！
    12/26 23:02309
  9. 林志玲「站C位跳啦啦隊」甜笑熱舞
    15小時前4230
  10. 綜藝天王小巨蛋開唱！　下秒突「激烈爆咳」李聖傑看呆
    10小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合