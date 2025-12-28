ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
徐凱希昔抓包「前任聯絡前女友」　她揭荒謬結局：復合結婚了

記者王靖淳／綜合報導

女星徐凱希平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（28）日她就在Threads發文詢問大家對於劈腿的定義，同時也揭露一段過往的感情故事。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Facebook／徐凱希Cathy）

▲徐凱希。（圖／翻攝自Facebook／徐凱希Cathy）

徐凱希指出，許多人似乎對於劈腿的界定模糊，讓她不禁質疑「一定要上床才算嗎？」徐凱希認為，檢視忠誠度的標準或許不該僅止於肉體接觸，接著她指出，當一個人在感情中做出的行為，「必須躲躲藏藏、不能讓另一半知道」，其實在本質上「就已經越線了。」

緊接著，徐凱希大方揭露一段令她印象深刻的過往情史。她透露曾遇過一位前男友，在交往期間竟然背著她和前女友聯絡，不僅在互動中對舊愛產生情緒依賴，甚至還會向對方抱怨她。更誇張的是，該前任在幾杯黃湯下肚後，竟藉著酒意對前女友吐露真心話，大膽表示「想她、想在平行時空和她談戀愛。」

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）

▲徐凱希揭前任渣語錄。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）

然而，當曖昧行徑被徐凱希揭穿後，男方卻強調雙方沒有發生任何事，認為這些對話充其量只是打打嘴炮，因此堅決認為自己的行為「不該被說成劈腿」，讓徐凱希當時感到相當無奈及荒謬。針對這段經歷，徐凱希表示，當一個人的行為「無法坦然面對你的另一半」，那本質上就已經構成欺騙。對她而言，所謂的劈腿定義不只是不忠於身體，而是先背叛了信任。

不過，徐凱希最後也在留言向大家更新了這段故事的後續，透露那位聲稱「只是打嘴炮」的前任，「後來他們真的復合現在還結婚了。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「沒有邊界感就是了」、「只要是越線了就是」、「越線了就是出軌，不管是身理還是心理。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

徐凱希

【台灣最美風景】莊敬高職學生合力幫推車　暖心背影網讚：你們好棒

ETtoday星光雲

