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曖昧鄭人碩爆「當小三」　小薰露面埋伏筆：再看看吧！

記者林映妤／台北報導

鄭人碩去年12月爆離婚，傳出第三者是小薰，16日2人為賀歲片《寒單》合體出席映後記者會，小薰坦言當下沒有太多情緒，「我的個性真的像男孩子那樣大剌剌的，所以不了解我的可能會誤會，我還沒感受到他追我啦！他不是對大家都這樣嗎？」

新聞一出當下，小薰和家人在一起，「我沒放在心上，但哥（鄭人碩）傳訊息說真的很抱歉讓你被這樣寫，其實大家都是朋友，就像哥之前說的，是我家裡碰到一些事情，所以他會跟我分享，私下講電話也是，他很像爸爸還是哥哥一樣，所以會把事情跟他說。」

▲▼《寒單》鄭人碩、小薰。（圖／記者林映妤攝）

▲鄭人碩、小薰傳緋聞仍大方合照。（圖／記者林映妤攝）

至於同車約會，小薰則解釋是去年9月劇組一起吃飯，鄭人碩好心接送，鄭人碩則開玩笑說：「我誰都接送，刺青師都接！」至於2人未來到底有沒有機會？鄭又笑說：「我還沒認真開把，她怎麼感受得到？」小薰則笑說：「再看看吧！他好花欸，誰都把，男的也把、女的也把！」鄭又答腔：「單身女生人人有機會啦！」

《寒單》中其實是胡宇威配對小薰，談起2人大尺度床戲，小薰害羞表示：「今天看電影都不敢看，拍起來好像很露，其實拍攝時防護措施都做得很足。」她笑說上戲前有貼NuBra還喝了一堆酒壯膽，如果沒放鬆演，導演黃朝亮還會激她：「不然我就把你換掉！」《寒單》1月23日上映。

▲▼ 寒單劇組,黃朝亮,阿西,小薰,可青,鄭人碩,胡宇威 。（圖／記者周書羽攝）

▲《寒單》阿西（左起）、胡宇威、可青、小薰、黃朝亮、鄭人碩。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 寒單劇組 , 胡宇威,鄭人碩 。（圖／記者徐斌慎攝）

▲《寒單》胡宇威、鄭人碩拍完戲兄弟情很深。（圖／記者徐斌慎攝）

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鄭人碩, 寒單, 小薰

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